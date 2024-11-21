Главные темы 2025 года. О чем расскажут россиянам

Наступающий 2025 год будет посвящен Победе в Великой Отечественной войне, которой в мае исполнится 80 лет, и борьбе с нацизмом. Почему выбрали именно эту тему и какие тематические годы были в России в прошлом — в материале 360.ru.

Цели и задачи на 2025 год Весь следующий год будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Рефреном будет звучать тема борьбы с нацизмом. Мероприятия, приуроченные к теме года, станут носить патриотический характер. Акцент сделают на воспитании граждан, молодежи и детей, привлечении их к сохранению и изучению истории России, в том числе подвигов ветеранов.

Фото: Берлин, 1945 год. dpa / Global Look Press

Помимо этого, в России организуют проекты, цель которых — рассказах об отечественных деятелях и истории страны. Мероприятия посвятят формированию общественного мнения о необходимости сохранить историческую память. Путин также предложил сделать темой 2025-го борьбу с нацизмом на международном уровне. Кроме того, министерство просвещения в августе объявило 2025-й Годом детского отдыха в системе образования. Распоряжение подписали в сентябре.

Фото: РИА «Новости»

Какие тематические годы объявляли в России Традиция посвящать год какой-либо теме пошла с 2007-го. С тех пор каждые 12 месяцев отводят определенной тематике, к которой приурочивают различные мероприятия. 2024 — Год семьи;

2023 — Год педагога и наставника;

2022 — Год культурного наследия народов России;

2021 — Год науки и технологий;

2020 — Год памяти и славы в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне;

2019 — Год театра;

2018 — Год добровольца и волонтера;

2017 — Год особоохраняемых природных территорий в связи со 100-летием создания в стране первого государственного природного заповедника;

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

2016 — Год экологии;

2015 — Год литературы;

2014 — Год культуры;

2013 — Год охраны окружающей среды;

2012 — Год российской истории;

2011 — Год российской космонавтики;

2010 — Год учителя;

2009 — Год молодежи;

2008 — Год семьи;

2007 — Год русского языка.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / Global Look Press

Год борьбы с нацизмом в России — мнение Помнить о важности борьбы с нацизмом необходимо прежде всего потому, что это далеко не редкое извращение человеческой природы, рассказал 360.ru публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Нацизм — пережиток отдаленного прошлого, когда люди воспринимали как своих только ближайших жителей, а ко всем остальным относились как к зверям. Анатолий Вассерман

Тем не менее в людях до сих пор осталось много таких пережитков прошлого. Хотя последующее развитие человечества доказало ошибочность подобных суждений, того, что когда-то казалось естественным, общество по сей день обсуждает эти проблемы. «Поэтому важно периодически напоминать о том, что это все давным-давно не работает, зачастую ставит человечество под новые угрозы его существования. С учетом всех обстоятельств приходится признавать, что нацизм — это не редкое явление, а очень часто встречающееся. Поэтому бороться с ним, противостоять ему, объяснять обществу, чем он плох, необходимо постоянно», — подытожил депутат.