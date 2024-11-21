Главные темы 2025 года. О чем расскажут россиянам

Депутат Вассерман рассказал о важности темы 2025 года

Sergey Elagin/Business Online
Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Наступающий 2025 год будет посвящен Победе в Великой Отечественной войне, которой в мае исполнится 80 лет, и борьбе с нацизмом. Почему выбрали именно эту тему и какие тематические годы были в России в прошлом — в материале 360.ru.

Цели и задачи на 2025 год

Весь следующий год будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Рефреном будет звучать тема борьбы с нацизмом.

Мероприятия, приуроченные к теме года, станут носить патриотический характер. Акцент сделают на воспитании граждан, молодежи и детей, привлечении их к сохранению и изучению истории России, в том числе подвигов ветеранов.

Берлин, 1945 год. dpa
Фото: Берлин, 1945 год. dpa/Global Look Press

Помимо этого, в России организуют проекты, цель которых — рассказах об отечественных деятелях и истории страны. Мероприятия посвятят формированию общественного мнения о необходимости сохранить историческую память.

Путин также предложил сделать темой 2025-го борьбу с нацизмом на международном уровне.

Кроме того, министерство просвещения в августе объявило 2025-й Годом детского отдыха в системе образования. Распоряжение подписали в сентябре.

Фото: РИА «Новости»

Какие тематические годы объявляли в России

Традиция посвящать год какой-либо теме пошла с 2007-го. С тех пор каждые 12 месяцев отводят определенной тематике, к которой приурочивают различные мероприятия.

Svetlana Vozmilova
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press
Viktor Chernov/Russian Look
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Год борьбы с нацизмом в России — мнение

Помнить о важности борьбы с нацизмом необходимо прежде всего потому, что это далеко не редкое извращение человеческой природы, рассказал 360.ru публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Нацизм — пережиток отдаленного прошлого, когда люди воспринимали как своих только ближайших жителей, а ко всем остальным относились как к зверям.

Анатолий Вассерман

Тем не менее в людях до сих пор осталось много таких пережитков прошлого. Хотя последующее развитие человечества доказало ошибочность подобных суждений, того, что когда-то казалось естественным, общество по сей день обсуждает эти проблемы.

«Поэтому важно периодически напоминать о том, что это все давным-давно не работает, зачастую ставит человечество под новые угрозы его существования. С учетом всех обстоятельств приходится признавать, что нацизм — это не редкое явление, а очень часто встречающееся. Поэтому бороться с ним, противостоять ему, объяснять обществу, чем он плох, необходимо постоянно», — подытожил депутат.

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