Главные темы 2025 года. О чем расскажут россиянам
Депутат Вассерман рассказал о важности темы 2025 года
Наступающий 2025 год будет посвящен Победе в Великой Отечественной войне, которой в мае исполнится 80 лет, и борьбе с нацизмом. Почему выбрали именно эту тему и какие тематические годы были в России в прошлом — в материале 360.ru.
Цели и задачи на 2025 год
Весь следующий год будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Рефреном будет звучать тема борьбы с нацизмом.
Мероприятия, приуроченные к теме года, станут носить патриотический характер. Акцент сделают на воспитании граждан, молодежи и детей, привлечении их к сохранению и изучению истории России, в том числе подвигов ветеранов.
Помимо этого, в России организуют проекты, цель которых — рассказах об отечественных деятелях и истории страны. Мероприятия посвятят формированию общественного мнения о необходимости сохранить историческую память.
Путин также предложил сделать темой 2025-го борьбу с нацизмом на международном уровне.
Кроме того, министерство просвещения в августе объявило 2025-й Годом детского отдыха в системе образования. Распоряжение подписали в сентябре.
Какие тематические годы объявляли в России
Традиция посвящать год какой-либо теме пошла с 2007-го. С тех пор каждые 12 месяцев отводят определенной тематике, к которой приурочивают различные мероприятия.
- 2024 — Год семьи;
- 2023 — Год педагога и наставника;
- 2022 — Год культурного наследия народов России;
- 2021 — Год науки и технологий;
- 2020 — Год памяти и славы в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне;
- 2019 — Год театра;
- 2018 — Год добровольца и волонтера;
- 2017 — Год особоохраняемых природных территорий в связи со 100-летием создания в стране первого государственного природного заповедника;
- 2016 — Год экологии;
- 2015 — Год литературы;
- 2014 — Год культуры;
- 2013 — Год охраны окружающей среды;
- 2012 — Год российской истории;
- 2011 — Год российской космонавтики;
- 2010 — Год учителя;
- 2009 — Год молодежи;
- 2008 — Год семьи;
- 2007 — Год русского языка.
Год борьбы с нацизмом в России — мнение
Помнить о важности борьбы с нацизмом необходимо прежде всего потому, что это далеко не редкое извращение человеческой природы, рассказал 360.ru публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Нацизм — пережиток отдаленного прошлого, когда люди воспринимали как своих только ближайших жителей, а ко всем остальным относились как к зверям.
Анатолий Вассерман
Тем не менее в людях до сих пор осталось много таких пережитков прошлого. Хотя последующее развитие человечества доказало ошибочность подобных суждений, того, что когда-то казалось естественным, общество по сей день обсуждает эти проблемы.
«Поэтому важно периодически напоминать о том, что это все давным-давно не работает, зачастую ставит человечество под новые угрозы его существования. С учетом всех обстоятельств приходится признавать, что нацизм — это не редкое явление, а очень часто встречающееся. Поэтому бороться с ним, противостоять ему, объяснять обществу, чем он плох, необходимо постоянно», — подытожил депутат.