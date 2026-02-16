Сегодня 09:52 Главные приметы и запреты на Китайский Новый год: кого не пощадит Красная Огненная Лошадь? Китайский Новый год наступит в 2026 году 17 февраля 0 0 0 Фото: Shao Rui/XinHua / www.globallookpress.com Общество

Китайский Новый год — самый любимый и масштабный праздник в КНР. С его встречей связано множество древних традиций, примет и суеверий. О том, как в Поднебесной будут встречать год Красной Огненной Лошади, что обязательно нужно поставить на стол и что делать, чтобы привлечь удачу, — в материале 360.ru.

Год Красной Огненной Лошади наступает 17 февраля Новый год по восточному календарю никогда не начинается в одинаковые даты. В этот раз он выпал на 17 февраля, а завершится 5 февраля 2027-го. Определяется число по лунно-солнечному календарю, отметила в беседе с 360.ru старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии Алла Верченко. «Бывает в январе, бывает в феврале, однажды был даже в первых числах марта. В Китае это самый масштабный, самый радостный и всенародный праздник. Накануне Нового года собирается самое большое застолье», — пояснила специалист. Как отмечают Новый год в Китае Верченко обратила внимание, что Новый год в Китае — государственный праздник. В перечень таковых его включили постановлением Госсовета КНР. Жители страны отдыхают целых семь дней. В народе это время называют «золотой неделей», добавила эксперт. Вторая такая «золотая неделя» бывает в октябре в честь другого государственного праздника.

Фото: Tenzin Nyida/XinHua / www.globallookpress.com

«То есть это большой отпуск, действительно есть возможность отдохнуть. Поэтому сюда включается все: самые большие веселья, народ разъезжается — едут домой все те, кто работает в других местах, а в Китае очень много деревенских жителей работают в больших городах и свободных зонах», — указала собеседница 360.ru. Именно поэтому в канун праздника наступает самая горячая пора и для железнодорожного, и для авиационного транспорта, а на трассах стоят пробки. Как украшают дом Два главных цвета для китайского Нового года — красный и золотой. Их используют для всевозможного украшения жилища.

Фото: РИА «Новости»

«Какой бы год ни был, в пословицах и поговорках все животные в первую очередь золотые, потому что золотой был цветом императора. Золотой Петух, например, приносит золотое счастье, все золотые», — подчеркнула ученый.

Если говорить о цвете украшений, преобладать будет красный. Дверные проемы, например, принято украшать парными надписями этого цвета. Их размещают по обе стороны от двери, читать нужно вертикально. Еще одну надпись располагают наверху.

Вместе они объединяют очень благое пожелание в духе «пусть счастье распространяется на четыре океана», «пусть по всему миру будет благоденствие», «пусть в вашем доме будет богатство, счастье» и так далее. Алла Верченко старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии

Другая традиция — украшать дом вырезками из бумаги красного цвета. Но, по словам собеседницы 360.ru, сейчас это больше распространено в небольших городах, ближе к сельской местности. Такие вырезки наклеивают на окна и двери. Это может быть или красивый иероглиф, или цветочный орнамент. Вариантов множество. Главное, подчеркнула Верченко, чтобы было побольше красного.

Фото: Chen Cheng/XinHua / www.globallookpress.com

«До сих пор в городах под Новый год открываются специальные рынки. Там можно купить традиционные китайские товары — сушеные ласточкины гнезда и грибы, трепанги, и вот на этих рынках тоже все „краснеет“. И парные надписи там можно купить, можно сделать на заказ, что захотите, то мастера и напишут», — рассказала Верченко. Вывешивают к Новому году и самые разнообразные фонарики. И тут тоже не обошлось без символизма: их круглая форма имеет важное значение, потому что символизирует единение — и семейное, и национальное.

Фото: Chen Cheng/XinHua / www.globallookpress.com

Есть и другие вариации фонариков: они могут четырехугольными и восьмиугольными, с задирающимися кверху краешками. Но в большей степени их подготовку приурочивают к празднику фонарей, который отмечают через две недели после Нового года. Что едят и пьют «Насчет еды — конечно, это буйство. Представьте себе наш Новый год или Рождество. Это сопоставимо с китайским праздником Нового года», — отметила Верченко. На столе должно быть все — свинина, говядина, курица, утка и всевозможные овощи, чтобы застолье получилось ярким и разноцветным. Обязательна подача рыбы, что тоже имеет символическое значение. «Рыба по-китайски произносится так же, как достаток. Вот рыба на столе — это пожелание достатка на этот год и на следующий год тоже, чтобы всего у вас было много», — пояснила собеседница 360.ru.

Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Эксперт обратила внимание, что в разных частях страны на столе будут преобладать разные блюда. Условно Китай разделяет река Янцзы, уточнила она. Например, на севере жители на Новый год традиционно едят пельмени круглой формы, что символизирует семейное единение в этот день. «Все, что стоит на столе, должно иметь какое-то значение. Какие-нибудь серебряные слитки катятся в дом — это, например, грибы с какой-нибудь травкой, потому что грибы напоминают форму серебряных слитков», — подчеркнула эксперт.

Фото: Zhang Chunlei/XinHua / www.globallookpress.com

На юге главным атрибутом стола будет пирожное из клейкого риса с ягодами и орешками и красивым украшением сверху. Называется такое угощение «нянь гао», что дословно означает «высокий год», объяснила Верченко. Иными словами, это пожелание повышения год от года. «Вот принципиальная разница в еде между севером и югом. На юге предпочитают сладкое, в провинции Сычуань — острое. Это просто дополнительный колорит стола», — уточнила она. Как веселятся в Китае на Новый год Конечно, празднование такого большого и любимого всеми праздника в Китае не обходится без гуляний.

По словам Верченко, когда-то в старом Китае, особенно в южной его части, торжества длились целых две недели. Теперь на это отводят на семь дней меньше.

Фото: Li Renzi/XinHua / www.globallookpress.com

«В Пекине, например, под новогодние развлечения выделяют целый парк, он очень красиво украшен. Там организуют самые разные выступления. Можно увидеть артистов на ходулях, которые изображают героев средневековых романов», — рассказала специалист. Здесь же можно купить разные угощения из жженого сахара очень тонкой, искусной работы, фигурки из теста.

«Бывают выставки фонарей. Представьте — целая улица завешена фонариками, что-то делают школьники, что-то — профессиональные мастера, любители-взрослые», — добавила она. Для телезрителей снимают новогодний концерт. Но к нему, по словам Верченко, однозначного отношения у людей нет. «Как и у нас к нашим новогодним концертам, аналогично. В этом мы тоже очень похожи с китайцами», — отметила собеседница 360.ru.

Фото: Xu Yu/XinHua / www.globallookpress.com

Еще одно популярное развлечение — запуск фейерверков. А завершением празднования Нового года становится фестиваль фонарей с масштабными театрализованными шествиями, танцами Льва и Дракона. В небо запускают множество разноцветных фонариков. «В древности в небо запускали фонари, когда, к примеру, охотник уходил на охоту на соседнюю гору и там запускал такой фонарь, чтобы дать о себе знать. А сейчас это превратилось в развлечение, как и многие другие вещи, которые могли иметь религиозное содержание, теперь чисто светские», — добавила Верченко.

Кому принесет удачу Красная Огненная Лошадь В китайском зодиаке Лошадь — один из самых активных и динамичных знаков, поэтому удачу, как принято считать, этот год принесет тем, кто не боится быть упрямым, амбициозным, ярким и харизматичным. При этом год обещает быть сложным, полным перемен. Но есть плюс — все эти сложности и преобразования могут в итоге привести к счастливому будущему. Особо благосклонной Красная Огненная Лошадь проявит к рожденным под знаками Козы, Собаки, Свиньи, Тигра и Кролика. Как встречают новый год в Китае Один из главных смыслов праздника в КНР — воссоединение с семьей. Поэтому встречать Новый год в Китае принято в компании близких. При этом молодым людям без пары во время семейных торжеств может быть максимально некомфортно из-за вопросов, почему они все еще не нашли свою вторую половину.

Фото: Kang Hongjun/XinHua / www.globallookpress.com

Самые отчаявшиеся одиночки из-за этого даже нанимают себе фальшивого парня или девушку, чтобы те сопровождали их во время поездки домой. Что запрещено делать в китайский Новый год С Новым годом в Китае до сих пор связано множество примет и суеверий. Одно из них имеет отношение к принятию душа: считается, что делать этого не стоит, чтобы не смыть удачу. По этой же причине желательно не подметать пол и не выносить мусор. Чтобы не спугнуть успех и богатство, стоит воздержаться от подстригания волос. И конечно, в праздник не стоит ломать и портить вещи, спорить и ругаться.

Фото: Yang Suping/XinHua / www.globallookpress.com

Еще одна плохая примета связана с завтраком в первый день китайского года. Считается, что от употребления каши лучше отказаться, потому что ее едят только бедняки и начинать год таким образом — не лучшая идея.

Другое поверье связано с понятием Бен Мин Нянь. Так называют год, соответствующий тому же зодиакальному животному, что и год рождения человека. По традиции тем, к кому приходит Бен Мин Нянь советуют повременить со сменой работы, открытием бизнеса и заключением брака.

Фото: Geng Yuhe/XinHua / www.globallookpress.com

В заключение нельзя не сказать о подарках. В китайской культуре дурным тоном будем презентовать часы и шляпу (считается что это может принести невезение), обувь (так как слово похоже по звучанию на «зло») и что-либо с изображением цифры 4, созвучной со словом «смерть». Также в Китае не принято дарить кошельки, так как это символизирует передачу всех своих средств. Просто деньги дарить можно. Более того, это один из самых популярных подарков на Новый год, просто положить их лучше в красивый красный конверт.