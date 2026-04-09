Сэкономил на мастере — потерял на материалах: главные ошибки самостоятельного ремонта
Ремонтник Аксенов рассказал, почему не нужно экономить на черновых материалах
Ремонт своими руками — соблазнительная возможность сэкономить, которая на практике часто оборачивается испорченными материалами, переделками и даже большими тратами, чем при найме профессионалов. Одни задачи реально осилить самостоятельно, другие требуют опыта и специальных знаний. Какие ошибки совершают новички чаще всего, где можно сэкономить, а где лучше не рисковать, выяснил 360.ru.
Как начать ремонт самому
Новички чаще всего ошибаются не в действиях, а в их порядке.
«Первое, с чего нужно начать, — составить план. Это 50% успеха. Это как тест-драйв автомобиля: прежде чем его купить, нужно проехаться, потрогать, посмотреть», — объяснил 360.ru эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксенов.
До начала ремонта следует продумать планировку будущего помещения: расстановку, затем электрику — розетки, выключатели, технику, освещение.
Интересно
При планировании освещения важно продумать сценарии пользования. Например, что будет включаться утром, вечером, где-то будет зона для чтения. То же самое касается сантехники и канализации.
Еще один параметр планирования — отделочные материалы. Следует заранее продумать, что будет лежать на полу, что — на стене, потолке и во всех помещениях.
«Главная ошибка новичков — начну делать и по ходу разберусь. Это почти всегда ведет к переделкам, часто дорогостоящим, продлеванию сроков ремонта, затягиванию всех процессов», — отметил Аксенов.
Порядок ремонтных работ — от простого к сложному
- Демонтаж.
- Планировка помещения: расстановка мебели, коммуникаций.
- Возведение стен при необходимости.
- Штукатурка.
- Проведение электрики и водоснабжения.
- Стяжка пола.
- Укладка плитки.
- Малярные работы.
- Работа с полами: наливные, укладка ламината или паркета.
- Установка дверей.
- Монтаж света.
- Расстановка мебели.
Что при ремонте можно сделать самому
Собеседник 360.ru подчеркнул, что с демонтажом справится любой.
«Неважно, откуда растут руки — из плеч или из других мест. Если ремонт делают во вторичном жилье, важно обратить внимание на коммуникации в полу, на потолке, водоснабжение, канализацию. Потому что электрика от соседей может проходить в полу, поэтому демонтировать стяжку нужно аккуратно, чтобы не повредить провод», — объяснил Аксенов.
Все остальное можно ломать — за исключением несущих стен. Следующий шаг — их возведение при необходимости.
Сначала я бы построил оси и посмотрел, насколько завалены стены. А возводить их можно самостоятельно — это несложно сделать, посмотрев перед этим обучающие видео на RuTube или где-то еще в интернете.
Плиточные работы тоже можно сделать самому. Необязательно покупать все необходимые инструменты сразу — можно взять плиткорез в аренду и просто попробовать порезать плитку и уложить несколько секторов.
Новичку лучше покупать материалы с запасом, так как из-за неопытности может быть много отходов и испорченной плитки. Кроме того, на этот этап работы следует заложить много времени. Если сроки поджимают, лучше обратиться к профессионалам.
«Я знаю кейсы, где люди достаточно неплохо сами положили плитку, просто педантично соблюдая необходимые шаги по видео в интернете», — сказал Аксенов.
Малярные работы можно сделать как механизированным способом с привлечением стороннего специалиста, так и самостоятельно — зависит от того, подо что готовят стены. Если планируется поклейка плотных флизелиновых обоев, то действовать самому можно смело: для этого потребуется сделать несколько слоев малярки, зашпаклевать, зашкурить — и готово.
Если планируется гладкая покраска стен, то новичок с этим вряд ли справится, так как потребуются идеально ровные стены. Я советую пригласить бригаду маляров.
Интересно
Плинтуса, по словам Аксенова, лучше устанавливать после сборки и установки шкафов, потому что тогда их не получится придвинуть вплотную к стене.
Наливные полы — еще один этап работ, который можно выполнить самому. Как правило, они самовыравнивающиеся. Положить ламинат тоже несложно, как и кварцвинил.
Финальные работы также реально сделать самостоятельно.
Набор инструментов для ремонта самому — список от эксперта
- Шуруповерт.
- Перфоратор.
- Болгарка.
- Уровень — лазерный или правила.
- Рулетка.
Расходные материалы:
- шпатели;
- валики;
- кисти;
- тазы;
- ведра и так далее.
«Электроинструмент можно взять в аренду. А вот расходники придется покупать, потому что обычно их хватает только на один ремонт», — указал Аксенов.
Что при ремонте доверить профессионалу
Нанесение штукатурки — достаточно тяжелая и трудоемкая работа. Мастер посоветовал привлечь к ней компанию, чтобы специалисты нанесли штукатурку механизированным способом. Это быстрее, на высыхание покрытия уходит меньше времени, и в итоге получится дешевле, чем делать самостоятельно.
«Нужно покупать мешки, их привозить, поднимать, потом выбрасывать мусор и так далее. Это не только трудозатратно, но и еще влетит в копеечку», — отметил Аксенов.
После оштукатуривания следует пригласить электрика и сантехника. Собеседник 360.ru не рекомендовал выполнять подобные работы самостоятельно, тем более без опыта — от этого зависит безопасность нахождения в квартире или доме.
«Можно сэкономить на том, что человек самостоятельно сделает черновые работы: прокладку электрокабелей, монтаж подрозетников и так далее. А на сборку щитка пригласить электрика с допуском, который проверит весь монтаж, наличие фазы, нуля, заземления по всем точкам», — уточнил эксперт.
То же самое касается сантехники. После монтажа элементов водоснабжения профессионал должен провести опрессовку специальным прибором — гидропрессом, чтобы нигде ничего не текло.
Для стяжки пола Аксенов также порекомендовал привлечь специалиста, чтобы механизировать процесс. Вручную это долго, дорого и очень трудозатратно.
Установку дверей лучше доверить профессионалам, так как для этих работ необходимы специальные инструменты и умения. Тем более если двери очень дорогие. Бюджетные можно попробовать смонтировать самостоятельно, купив коробки и наличники с запасом — на случай неудачи и порчи. Необходимый инструмент тоже реально арендовать.
Самые частые ошибки в ремонте своими руками
- Отсутствие подготовки основания перед отделкой — обеспыливание основания, грунтовка.
- Экономия на черновых материалах, когда новичок покупает все самое дешевое, а во время ремонта это трещит, отваливается, люфтит.
- Игнорирование инструкций. Чтобы избежать нарушения технологий, важна последовательность срока высыхания, температуры и влаги в помещении, важно читать инструкции на все материалы, которые участвуют в ремонте, а еще лучше — смотреть видео на официальных сайтах. Кроме того, в них всегда много полезных советов.
- Не проверять уровень полов, стен, углов, особенно там, где будут монтироваться керамогранит, плитка, мебель, кухня.
- Планировать бюджет впритык. Аксенов посоветовал всегда добавлять к готовой смете минимум 20—30%;
- Не фиксировать скрытые коммуникации — их следует обязательно фотографировать. Это поможет в будущем, когда захочется повесить на стену картину или полку.