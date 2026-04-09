Сегодня 20:25 Сэкономил на мастере — потерял на материалах: главные ошибки самостоятельного ремонта Ремонтник Аксенов рассказал, почему не нужно экономить на черновых материалах 0 0 0 Фото: Semen Likhodeev/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

Ремонт своими руками — соблазнительная возможность сэкономить, которая на практике часто оборачивается испорченными материалами, переделками и даже большими тратами, чем при найме профессионалов. Одни задачи реально осилить самостоятельно, другие требуют опыта и специальных знаний. Какие ошибки совершают новички чаще всего, где можно сэкономить, а где лучше не рисковать, выяснил 360.ru.

Как начать ремонт самому Новички чаще всего ошибаются не в действиях, а в их порядке. «Первое, с чего нужно начать, — составить план. Это 50% успеха. Это как тест-драйв автомобиля: прежде чем его купить, нужно проехаться, потрогать, посмотреть», — объяснил 360.ru эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксенов. До начала ремонта следует продумать планировку будущего помещения: расстановку, затем электрику — розетки, выключатели, технику, освещение.

Интересно При планировании освещения важно продумать сценарии пользования. Например, что будет включаться утром, вечером, где-то будет зона для чтения. То же самое касается сантехники и канализации.

Еще один параметр планирования — отделочные материалы. Следует заранее продумать, что будет лежать на полу, что — на стене, потолке и во всех помещениях. «Главная ошибка новичков — начну делать и по ходу разберусь. Это почти всегда ведет к переделкам, часто дорогостоящим, продлеванию сроков ремонта, затягиванию всех процессов», — отметил Аксенов.

Порядок ремонтных работ — от простого к сложному Демонтаж.

Планировка помещения: расстановка мебели, коммуникаций.

Возведение стен при необходимости.

Штукатурка.

Проведение электрики и водоснабжения.

Стяжка пола.

Укладка плитки.

Малярные работы.

Работа с полами: наливные, укладка ламината или паркета.

Установка дверей.

Монтаж света.

Расстановка мебели.

Что при ремонте можно сделать самому Собеседник 360.ru подчеркнул, что с демонтажом справится любой. «Неважно, откуда растут руки — из плеч или из других мест. Если ремонт делают во вторичном жилье, важно обратить внимание на коммуникации в полу, на потолке, водоснабжение, канализацию. Потому что электрика от соседей может проходить в полу, поэтому демонтировать стяжку нужно аккуратно, чтобы не повредить провод», — объяснил Аксенов. Все остальное можно ломать — за исключением несущих стен. Следующий шаг — их возведение при необходимости.

Сначала я бы построил оси и посмотрел, насколько завалены стены. А возводить их можно самостоятельно — это несложно сделать, посмотрев перед этим обучающие видео на RuTube или где-то еще в интернете.

Плиточные работы тоже можно сделать самому. Необязательно покупать все необходимые инструменты сразу — можно взять плиткорез в аренду и просто попробовать порезать плитку и уложить несколько секторов. Новичку лучше покупать материалы с запасом, так как из-за неопытности может быть много отходов и испорченной плитки. Кроме того, на этот этап работы следует заложить много времени. Если сроки поджимают, лучше обратиться к профессионалам.

«Я знаю кейсы, где люди достаточно неплохо сами положили плитку, просто педантично соблюдая необходимые шаги по видео в интернете», — сказал Аксенов. Малярные работы можно сделать как механизированным способом с привлечением стороннего специалиста, так и самостоятельно — зависит от того, подо что готовят стены. Если планируется поклейка плотных флизелиновых обоев, то действовать самому можно смело: для этого потребуется сделать несколько слоев малярки, зашпаклевать, зашкурить — и готово.

Если планируется гладкая покраска стен, то новичок с этим вряд ли справится, так как потребуются идеально ровные стены. Я советую пригласить бригаду маляров.

Интересно Плинтуса, по словам Аксенова, лучше устанавливать после сборки и установки шкафов, потому что тогда их не получится придвинуть вплотную к стене.

Наливные полы — еще один этап работ, который можно выполнить самому. Как правило, они самовыравнивающиеся. Положить ламинат тоже несложно, как и кварцвинил. Финальные работы также реально сделать самостоятельно.

Набор инструментов для ремонта самому — список от эксперта Шуруповерт.

Перфоратор.

Болгарка.

Уровень — лазерный или правила.

Рулетка. Расходные материалы: шпатели;

валики;

кисти;

тазы;

ведра и так далее. «Электроинструмент можно взять в аренду. А вот расходники придется покупать, потому что обычно их хватает только на один ремонт», — указал Аксенов.

Что при ремонте доверить профессионалу Нанесение штукатурки — достаточно тяжелая и трудоемкая работа. Мастер посоветовал привлечь к ней компанию, чтобы специалисты нанесли штукатурку механизированным способом. Это быстрее, на высыхание покрытия уходит меньше времени, и в итоге получится дешевле, чем делать самостоятельно. «Нужно покупать мешки, их привозить, поднимать, потом выбрасывать мусор и так далее. Это не только трудозатратно, но и еще влетит в копеечку», — отметил Аксенов. После оштукатуривания следует пригласить электрика и сантехника. Собеседник 360.ru не рекомендовал выполнять подобные работы самостоятельно, тем более без опыта — от этого зависит безопасность нахождения в квартире или доме. «Можно сэкономить на том, что человек самостоятельно сделает черновые работы: прокладку электрокабелей, монтаж подрозетников и так далее. А на сборку щитка пригласить электрика с допуском, который проверит весь монтаж, наличие фазы, нуля, заземления по всем точкам», — уточнил эксперт.

То же самое касается сантехники. После монтажа элементов водоснабжения профессионал должен провести опрессовку специальным прибором — гидропрессом, чтобы нигде ничего не текло. Для стяжки пола Аксенов также порекомендовал привлечь специалиста, чтобы механизировать процесс. Вручную это долго, дорого и очень трудозатратно. Установку дверей лучше доверить профессионалам, так как для этих работ необходимы специальные инструменты и умения. Тем более если двери очень дорогие. Бюджетные можно попробовать смонтировать самостоятельно, купив коробки и наличники с запасом — на случай неудачи и порчи. Необходимый инструмент тоже реально арендовать.

Самые частые ошибки в ремонте своими руками Отсутствие подготовки основания перед отделкой — обеспыливание основания, грунтовка.

Экономия на черновых материалах, когда новичок покупает все самое дешевое, а во время ремонта это трещит, отваливается, люфтит.

Игнорирование инструкций. Чтобы избежать нарушения технологий, важна последовательность срока высыхания, температуры и влаги в помещении, важно читать инструкции на все материалы, которые участвуют в ремонте, а еще лучше — смотреть видео на официальных сайтах. Кроме того, в них всегда много полезных советов.

Не проверять уровень полов, стен, углов, особенно там, где будут монтироваться керамогранит, плитка, мебель, кухня.

Планировать бюджет впритык. Аксенов посоветовал всегда добавлять к готовой смете минимум 20—30%;

Не фиксировать скрытые коммуникации — их следует обязательно фотографировать. Это поможет в будущем, когда захочется повесить на стену картину или полку.