Главная женщина перестройки. Почему Раису Горбачеву полюбили только перед смертью

Она стала первой леди Советского Союза и сразу же оказалась лишней: для чиновников, для общества и для эпохи, которая не умела принимать сильных женщин. У Раисы Горбачевой не было высокого поста, она не выступала с политическими заявлениями, но ей не простили главного — выхода из тени мужа. В стране, где жены руководителей должны были молчать, это стало вызовом. Только на исходе ее жизни всем стало понятно, что она была примером личной свободы и достоинства.

Как прошло детство Раисы Горбачевой

Будущая первая леди СССР родилась 5 января 1932 года в городе Рубцовске в Алтайском крае в семье железнодорожного инженера и домохозяйки. Она была старшим ребенком, поэтому помогала матери с младшими детьми — сестрой Людмилой и братом Евгением.

Из-за работы отца семья часто переезжала, поэтому еще в детстве Раиса увидела практически всю Сибирь и Урал. Несмотря на частую смену школ, девочка прилежно училась, следуя совету матери, найти хорошую профессию, чтобы помогать семье.

Фото: РИА «Новости»

Большую часть времени она провела в Стерлитамаке, куда отца отправили по работе. Семью поселили в общежитие на улице Комсомольской. В этом городе Горбачева окончила школу с золотой медалью, благодаря которой поступила на философский факультет МГУ.

Как Горбачева познакомилась с мужем

Со своим будущим мужем Раиса познакомилась во время учебы. Михаил Горбачев тогда учился на юридическом факультете и быстро очаровался живым лицом и выразительным взглядом незнакомой студентки. Сначала девушка его ухаживания не приняла. В то время она переживала расставание со своим другим ухажером, чьи родители — партийные чиновники — запретили сыну приводить домой простушку из Сибири. Раиса решила сосредоточиться на учебе, а о личной жизни и романах пока забыть, но Горбачев продолжал за ней ухаживать и наконец растопил ее сердце. Свадьбу студенческая пара сыграла в столовой общежития. Денег на большое торжество тогда не было.

Через год Горбачева забеременела. Вместе с мужем она выбрала имя будущему ребенку — Сергей. Но врачи запретили студентке рожать. После перенесенного ревматизма у нее нашли проблемы с сердцем. По медицинским показаниям Горбачева сделала аборт.

Фото: РИА «Новости»

Свой диплом она получила раньше, чем муж, и поступила в аспирантуру, рассчитывая написать диссертацию. Учебу пришлось прервать. Горбачева распределили в Ставропольский край, она отправилась за ним. Первые четыре года Горбачева не могла найти работу. Жили только на одну зарплату супруга, снимая комнату. Отдельное и собственное жилье в коммунальной квартире семья получила только после рождения дочери Ирины в 1957 году. Горбачева устроилась лектором в ставропольское отделение Всероссийского общества «Знание», а также вела лекции сразу в двух вузах. Возвращение в университетскую жизнь позволило ей заняться изучением социологии. Она проводила собственные исследования, которые легли в основу диссертации. Научная карьера ее вполне устраивала, но все изменилось в 1978 году, когда Горбачев стал секретарем ЦК КПСС.

Переезд в Москву и первые проблемы

Высокий пост мужа вынудил Горбачеву посещать все партийные приемы, где жены других деятелей ее не приняли. Им не понравился ее острый ум, умение поддержать разговор на любую тему и отсутствие снобизма. Помощник Горбачева Андрей Грачев вспоминал, что Раиса Максимовна сильно выделялась из среды «кремлевских клуш» и «матрон».

Фото: Ludmila Pakhomova/Russian Look

«Как-то Раиса на приеме в Кремле села на свободное кресло — и чья-то супруга буквально вытащила ее оттуда со словами: „Ваше место вот там. В конце“», — рассказывал он. Она снова ударилась в работу: читала лекции в МГУ, помогала обществу «Знание», посещала научные конференции и учила языки, чтобы понимать научные труды своих заграничных коллег. Так продолжалось до 1985 года, когда Горбачев занял пост Генерального секретаря СССР.

Общественная деятельность Раисы Горбачевой

Пока муж занимался государственными делами Горбачева организовывала свою работу. Вместе с академиком Дмитрием Лихачевым и историком Георгом Мясниковым она создала Советский фонд культуры. Организация поддерживала музеи, восстанавливала утраченные памятники и возвращала в Советский Союз утраченные произведения искусства и архивы.

Фото: SVEN SIMON/Sven Simon / www.globallookpress.com

Горбачева принимала участие в работе Международной благотворительной организации «Гематологи мира — детям», помогала Центральной детской больнице и входила в правление Фонда «Помощь детям Чернобыля». Активная супруга советского лидера привлекла внимание к своей деятельности всего мира. Британский журнал Woman’s Own назвал ее женщиной 1987 года, а Международный фонд «Вместе за мир» вручил свою главную награду. С началом перестройки Советский Союз стал выходить на мировую сцену. Горбачев начал постоянно ездить в зарубежные поездки вместе с женой, которую хорошо принимали на Западе, а в СССР постоянно критиковали.

За что не любили Раису Горбачеву

Постоянное появление на экранах телевизоров, участие в приемах иностранных делегаций и сопровождение мужа в заграничных поездках Горбачевой вызывало сначала непонимание, а потом и раздражение жителей СССР. До нее генеральные секретари выходили в свет без жен, а в случае визита иностранных делегаций с женщинами встречалась космонавт Валентина Терешкова.

Фото: Frank Kleefeldt/dpa / www.globallookpress.com

Постоянная смена нарядов Горбачевой и ее украшения породили слухи, что она сказочно богата, раз так хорошо одевается и демонстрирует дорогие ювелирные изделия. Злые языки говорили, что первая леди носит наряды сделанные лично модельерами Ив Сен-Лораном и Вячеславом Зайцевым. Также многие считали, что она ничего не делает по дому, а наняла несколько десятков слуг, которым нельзя уволиться или раскрыть место своей работы.

Горбачева обо всех этих слухах прекрасно знала и сильно расстраивалась. Она признавалась, что знакома с Ив Сен-Лораном, но была только на одном его показе в Париже и никаких вещей у него не покупала. Модельер Пьер Карден предлагал подарить ей свою первую коллекцию, но она отказалась, понимая, какие пересуды за этим последуют. Все ее драгоценности представляли собой хорошую чешскую бижутерию, а самое дорогое колье стоило всего 30 рублей. «Я не шила ни у Зайцева, как он намекал в своих интервью, ни у Ив Сен-Лорана, как утверждали журналисты. Меня одевали женщины-мастера из Дома моделей на Кузнецком мосту», — признавалась Горбачева. Она всегда благодарила сотрудниц ателье, лично доставляя им цветы и конфеты, всегда поздравляла с праздниками и общалась исключительно вежливо без натяжного снобизма. Горбачева просила мастеров только об одном, чтобы ткани она покупала сама во время поездок за границу.

Фото: Ludmila Pakhomova/Russian Look / www.globallookpress.com

Горбачева понимала, что ей нужно выглядеть не хуже спутниц западных лидеров, чтобы продемонстрировать, как изменился Советский Союз. Но даже за границей ее приняли не все. Нэнси Рейган посчитала, что Горбачева слишком умная, а ее характер очень сложный. Вместо пустых бесед о кухне и детях жена советского лидера заводила разговоры о политике и мировом устройстве. Лучше всего Горбачеву приняла премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Жена советского лидера поразила ее своей эрудицией, когда рассказала о шотландском философе Дэвиде Юме, чей портрет увидела в кабинете.

Главное испытание в жизни

В августе 1991 года Горбачевы отдыхали в Крыму на правительственной даче в Форосе. Они отправились отдохнуть за несколько дней до подписания Союзного договора — документа о новом переустройстве страны. Они даже не догадывались, что советская номенклатура готовит заговор. Эти дни вошли в историю как «Августовский путч». Дачу отключили от спецсвязи, радиостанции и телевидения. Перевербованная охрана никого не выпускала с территории. Новоявленный орган власти — Государственный комитет по чрезвычайному положению объявил, что Горбачев по состоянию здоровья не может исполнять свои обязанности.

Его жена переживала эти события очень остро. «Страх за мужа, за судьбу детей и внуков разрывает меня на части», — писала она 18 августа.

Фото: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

По ее словам, она не могла понять, как те, кто раньше работал с ее мужем, пошли на откровенное предательство, заблокировав все начавшиеся реформы, которые могли изменить страну к лучшему.

Напряженность в Форосе достигла предела во второй половине дня 21 августа, когда семья узнала, что приезжает делегация, чтобы проверить, действительно ли Горбачев настолько болен, что не может выполнять свои обязанности, как утверждали лидеры переворота. «Это был худший сценарий. Они могли сделать что-то, чтобы воплотить эту отвратительную ложь в реальность. Меня охватило чувство приближающейся опасности. Я думала только об одном, что нам нужно спрятать Михаила Сергеевича. Куда? На даче все было как на ладони», — рассказывала Горбачева. От обрушившихся на нее переживаний она пережила микроинсульт. После этого отношение к ней в обществе стало меняться, но уже было поздно. После добровольной отставки своего мужа с поста президента СССР Горбачева пропала из зоны общественного внимания.

Как жила Раиса Горбачева после 1991 года

Постоянным местом жительства семьи Горбачевых стала подмосковная дача, которую они получили в пожизненное пользование. Раиса Максимовна помогала мужу в написании книг, проверяя и сверяя для него информацию.

Фото: РИА «Новости»

Также она выпустила свои мемуары под названием «Я надеюсь…». Она продолжила заниматься общественной деятельностью в организациях «Гематологи мира — детям», создала некоммерческую организацию социально-экономических и политических исследований, «Горбачев-Фонд», а также дискуссионно-общественную площадку «Клуб Раисы Максимовны», где эксперты из разных сфер предлагали и обсуждали решения насущных социальных проблем.

От чего умерла Горбачева

В начале июля 1999 года во время очередного обследования врачи Института гематологии РАМН поставили Горбачевой страшный диагноз — лейкоз. Среди вероятных причин фигурировали разные версии — от стрессов, осложнений после других заболеваний до последствий ядерных испытаний 1949 года в Семипалатинске, когда радиоактивное облако накрыло город, в котором она жила, и даже посещения Чернобыльской АЭС. Горбачеву отправили лечиться в Германию, в клинику, которая специализировалась на онкологических заболеваниях крови. Россияне завалили ее письмами и открытками с пожеланиями скорейшего выздоровления. «Наверное, я должна была заболеть такой тяжелой болезнью и умереть, чтобы люди меня поняли», — сказала она, глядя на все добрые пожелания в свой адрес.

Проведенная химиотерапия сначала сказалась положительно на состоянии ее здоровья, но внезапно наступила кома. Горбачева скончалась 20 сентября 1999 года. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

В 2006 году в Лондоне создали Международный Фонд имени Раисы Горбачевой для финансирования проектов, направленных на борьбу с детским раком и лейкемией. В честь нее назвали Институт детской гематологии и трансплантологии в Санкт-Петербурге. В 2009 году Михаил Горбачев, тяжело перенесший уход жены, выпустил диск «Песни для Раисы» к десятилетию ее смерти. Он рассказал, что исполнил семь любимых романсов покойной супруги. Диск продали на аукционе в Лондоне. Массового распространения он не получил.