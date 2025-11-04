Сегодня 13:35 Гендерное равенство в пенсионной системе. Перспектива для отцов или новый виток кризиса? 0 0 0 Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

В контексте поиска мер по повышению демографического потенциала страны в Государственную думу внесена инициатива, предоставляющая многодетным отцам право на досрочный выход на пенсию. Это прогрессивный шаг, направленный на поддержку семей и признание вклада мужчин в воспитание детей, но так дела обстоят только на первый взгляд,

Снижение пенсионного возраста для многодетных отцов упирается в проблемы, унаследованные от советской пенсионной системы и традиционных гендерных ролей. Важно детально рассмотреть барьеры, с которыми столкнутся отцы и сама концепция гендерного равенства в России. Исторически сложившаяся в СССР и переданная современной стране пенсионная система базировалась на четком дифференцированном подходе. Как справедливо отметил доктор медицинских наук Игорь Гундаров, пенсионный возраст в Союзе устанавливали, опираясь на комплексные научные и медицинские исследования. Более ранний выход на пенсию для женщин обосновывался не только их репродуктивной функцией, но и совокупной физиологической и эмоциональной нагрузкой, связанной с рождением детей, ведением домашнего хозяйства и работой в условиях плановой экономики.

Подобная норма носила компенсационный характер. Современный тренд на гендерное равенство, постепенно внедряемый в различные сферы общественной жизни, объективно вступает в конфликт с этой устоявшейся парадигмой.

Если изначально идея равноправия подразумевала выравнивание стартовых возможностей и устранение дискриминации, то в пенсионной системе она приобретает обратный вектор — унификацию без учета биологических и исторически сложившихся социальных ролей.

В результате возникает правовая и социальная коллизия: с одной стороны, женщина, чей организм подвергся значительным нагрузкам, связанным с материнством, и мужчина выходят на пенсию в одном возрасте, что ставит под сомнение медицинское обоснование прежних норм. С другой — попытка исправить эту ситуацию путем предоставления льгот многодетным отцам лишь смещает акцент проблемы, но не решает ее системно. Инициатива по наделению многодетных отцов правом на досрочную пенсию приравнивает их по социальному статусу к женщинам, но на иных основаниях. Если для слабого пола льгота изначально обладала медицинско-компенсационной природой, то для отцов она приобретает сугубо социально-поощрительный характер.

Это создает прецедент, когда пенсионную систему начинают использовать не только как инструмент социальной защиты, но и как демографический стимулятор. Безусловно, поддержка многодетных семей — государственный приоритет, и общество может позитивно воспринять такую меру, но ее реализация порождает новые формы неравенства. Возникает вопрос о справедливости по отношению к мужчинам, не имеющим детей или имеющим одного-двух. Такие отцы же продолжат работать до стандартного пенсионного возраста. Еще вопрос к женщинам, которые, несмотря на льготный стаж, часто не прекращают трудовую деятельность из-за недостаточности пенсионных накоплений.

Перспектива включения многодетных отцов в число льготных категорий пенсионеров подсвечивает фундаментальную проблему поиска новой модели гендерного равенства и пенсионного обеспечения.

Эта модель должна гибко сочетать принципы индивидуальной справедливости, учета реального вклада в воспитание будущих поколений и экономической устойчивости системы. Простое расширение круга льготников без пересмотра философии пенсионного возраста как такового — лишь половинчатое решение. Автор статьи: Олеся Бережная, консультант по стратегическому и антикризисному управлению, практикующий психолог, кандидат психологических наук, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО»