Где пожарить шашлык в Москве в 2026 году. Обзор беседок и пикниковых зон

С наступлением теплого сезона в Москве традиционно вырос спрос на пикниковые площадки и беседки с мангалами. В столице действует более 170 официальных зон для отдыха, где разрешено готовить шашлык. Стоимость аренды зависит от парка, вместимости площадки и набора удобств и начинается от 1,5 тысячи рублей за несколько часов. 360.ru изучил предложения городских парков и сравнил стоимость, вместимость и условия аренды популярных площадок для отдыха на природе.

Как забронировать беседку

Забронировать пикниковую площадку можно с помощью сервиса «Мосбилет». Для этого необходимо выбрать услугу бронирования беседки или мангальной зоны, указать парк, дату и время посещения.

После выбора параметров система покажет доступные площадки, стоимость аренды и свободные временные слоты. Пользователю остается выбрать подходящую беседку и оплатить бронирование.

Сейчас через городскую систему доступны площадки в Сокольниках, «Кузьминках-Люблино», Серебряном Бору, парке «Радуга», Кусково, на Борисовских прудах и в других московских парках.

По данным сервиса бронирования, в городе доступны более 170 беседок и пикниковых зон вместимостью от четырех до 54 человек.

Где в Москве разрешено жарить шашлык

Приготовление шашлыка разрешено:

на дачных участках и во дворах частных домов при соблюдении требований пожарной безопасности;

на специально оборудованных пикниковых площадках;

в официальных мангальных зонах городских парков.

Для приготовления пищи необходимо использовать мангал или другую несгораемую жаровню. Расстояние от огня до построек должно составлять не менее пяти метров, а территория вокруг мангала должна быть очищена от сухой травы, веток и других горючих материалов.

Во время действия особого противопожарного режима использование открытого огня может быть полностью запрещено, в том числе на частных участках.

Сокольники

В парке доступны как небольшие открытые площадки для пикников, так и крупные беседки для мероприятий.

Самая доступная площадка рассчитана на размещение до 16 человек. Она оборудована мангалом, столами, скамейками, урной, освещением и подключением к электросети. Стоимость аренды начинается от 8,9 тысячи рублей за один временной слот продолжительностью около шести часов.

Для крупных компаний предусмотрены беседки вместимостью до 54 человек. Стоимость аренды таких площадок достигает 42 тысячи рублей. За эти деньги посетителям доступны два мангала, отдельная зона для подготовки продуктов и подключение к электричеству.

Всего в системе бронирования представлены 10 площадок различного формата.