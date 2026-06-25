Где пожарить шашлык в Москве в 2026 году. Обзор беседок и пикниковых зон
Юрист Кубасова: за нарушение правил безопасности при жарке шашлыка грозит штраф
С наступлением теплого сезона в Москве традиционно вырос спрос на пикниковые площадки и беседки с мангалами. В столице действует более 170 официальных зон для отдыха, где разрешено готовить шашлык. Стоимость аренды зависит от парка, вместимости площадки и набора удобств и начинается от 1,5 тысячи рублей за несколько часов. 360.ru изучил предложения городских парков и сравнил стоимость, вместимость и условия аренды популярных площадок для отдыха на природе.
Как забронировать беседку
Забронировать пикниковую площадку можно с помощью сервиса «Мосбилет». Для этого необходимо выбрать услугу бронирования беседки или мангальной зоны, указать парк, дату и время посещения.
После выбора параметров система покажет доступные площадки, стоимость аренды и свободные временные слоты. Пользователю остается выбрать подходящую беседку и оплатить бронирование.
Сейчас через городскую систему доступны площадки в Сокольниках, «Кузьминках-Люблино», Серебряном Бору, парке «Радуга», Кусково, на Борисовских прудах и в других московских парках.
По данным сервиса бронирования, в городе доступны более 170 беседок и пикниковых зон вместимостью от четырех до 54 человек.
Где в Москве разрешено жарить шашлык
Приготовление шашлыка разрешено:
- на дачных участках и во дворах частных домов при соблюдении требований пожарной безопасности;
- на специально оборудованных пикниковых площадках;
- в официальных мангальных зонах городских парков.
Для приготовления пищи необходимо использовать мангал или другую несгораемую жаровню. Расстояние от огня до построек должно составлять не менее пяти метров, а территория вокруг мангала должна быть очищена от сухой травы, веток и других горючих материалов.
Во время действия особого противопожарного режима использование открытого огня может быть полностью запрещено, в том числе на частных участках.
Сокольники
В парке доступны как небольшие открытые площадки для пикников, так и крупные беседки для мероприятий.
Самая доступная площадка рассчитана на размещение до 16 человек. Она оборудована мангалом, столами, скамейками, урной, освещением и подключением к электросети. Стоимость аренды начинается от 8,9 тысячи рублей за один временной слот продолжительностью около шести часов.
Для крупных компаний предусмотрены беседки вместимостью до 54 человек. Стоимость аренды таких площадок достигает 42 тысячи рублей. За эти деньги посетителям доступны два мангала, отдельная зона для подготовки продуктов и подключение к электричеству.
Всего в системе бронирования представлены 10 площадок различного формата.
Кусково
На территории лесопарка работают несколько пикниковых зон, включая комплекс «Поляна невест».
Закрытые павильоны рассчитаны на размещение до восьми человек. Внутри предусмотрены мебель и электричество, рядом расположены индивидуальные мангалы. На территории комплекса также есть парковка и санитарные зоны.
Стоимость аренды закрытых павильонов составляет 20 тысяч рублей за день. Открытые площадки стоят около 10 тысяч рублей и также доступны для бронирования на весь день — с 10:00 до 22:00.
Парк «Радуга»
В парке оборудованы семь беседок с мангалами рядом с каскадом прудов.
Площадки рассчитаны на 8–10 человек и оснащены столами, лавками, мангалами, урнами и контейнерами для золы.
Стоимость аренды начинается от пяти тысяч рублей за шестичасовой сеанс. Для посетителей также доступны варианты аренды на целый день. Парк «Радуга» расположен в районе Вешняки, всего в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Выхино».
«Кузьминки-Люблино»
На территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» работают открытые пикниковые площадки.
Беседки рассчитаны на шесть человек. Для посетителей предусмотрены столы, скамейки и мангалы.
Стоимость аренды составляет 1,5 тысячи рублей за четыре часа в будние дни и две тысячи рублей за четыре часа в пятницу и выходные дни.
Всего в системе бронирования доступны 11 площадок.
Бирюлевский дендропарк
На территории Бирюлевского дендропарка представлены как небольшие беседки для семейного отдыха, так и более вместительные павильоны.
Часть объектов оборудована электричеством, освещением, холодильниками, мебелью и дополнительными зонами отдыха. В некоторых беседках предусмотрены мангалы с навесами, казаны, техническая вода и зоны для приготовления пищи.
Стоимость аренды начинается от 5,5 тысячи рублей за небольшие площадки вместимостью до восьми человек. Более крупные беседки на 18–22 человека стоят от 11 тысяч до 14,7 тысячи рублей.
Серебряный Бор
В Серебряном Бору действует около 20 официальных пикниковых зон рядом с Москвой-рекой.
Площадки оборудованы крытыми беседками, мангалами, туалетами и контейнерами для мусора. Территория находится под охраной.
Стоимость аренды составляет 1,5 тысячи рублей за четыре часа с понедельника по четверг и две тысячи рублей с пятницы по воскресенье.
На территории действует запрет на употребление алкогольных напитков.
Где жарить шашлык запрещено
Использование мангалов и открытого огня запрещено:
- на балконах и лоджиях;
- в квартирах, подъездах, на крышах и чердаках жилых домов;
- во дворах многоквартирных домов вне специально оборудованных площадок;
- в гаражах;
- на верандах и террасах частных домов;
- в парках, скверах и на берегах водоемов вне официальных пикниковых зон;
- на землях общего пользования без оборудованных площадок;
- на полях;
- на торфяных почвах;
- в лесах на территориях с повышенной пожарной опасностью.
Что грозит за шашлык в неположенном месте
По словам Натальи Кубасовой, юриста и преподавателя Финансового университета при Правительстве РФ, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.
«Жарить шашлыки нельзя на балконах и лоджиях, в квартирах и подъездах, на крышах и чердаках домов, во дворах многоквартирных домов без специально оборудованных площадок, в парках, скверах и на берегах водоемов вне официальных зон для пикников, а также в лесах и на дачах при нарушении противопожарных расстояний и при отсутствии средств тушения», — пояснила эксперт 360.ru.
По ее словам, для граждан штраф за нарушение требований пожарной безопасности составляет от пяти тысяч до 15 тысяч рублей. Если нарушение допущено во время действия особого противопожарного режима, размер штрафа увеличивается до 10–20 тысяч рублей.
Если нарушение привело к пожару, повреждению имущества или причинению вреда здоровью, штраф для граждан может составить от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. В случае тяжкого вреда здоровью или гибели людей возможно наступление уголовной ответственности.
При выборе места для пикника специалисты рекомендуют заранее уточнять правила посещения конкретной площадки и проверять наличие особого противопожарного режима в регионе.