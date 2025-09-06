Сегодня 19:49 Белые, маслята, рыжики, опята. Список лучших мест для тихой охоты в Подмосковье Миколог Дьяков дал советы по сбору грибов в Подмосковье 0 0 0 Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Истинным грибникам Подмосковья есть где разгуляться — почти 40% площади региона покрывают леса. Какие грибы можно собрать осенью и куда лучше всего отправиться на тихую охоту — в материале 360.ru.

Где собирать грибы в Подмосковье Большинство самых интересных грибов связаны с деревьями, рассказал 360.ru миколог Максим Дьяков. «Они в основном либо растут на деревьях, либо растут на древесине, либо они с ними симбиотические отношения образуют — микоризу, либо они едят их подстилку древесную, лесную. Поэтому грибы целесообразно собирать в лесу», — отметил эксперт. Он объяснил, что грибы питаются осмотрофно — они всасывают вещества всей поверхности грибницы.

Поэтому если у вас в субстрате, на котором они растут, есть какие-то нежелательные вещества, скажем, тяжелые металлы, радионуклиды, остатки пестицидов, то в самих грибах, в плодовых телах, будет концентрация выше, чем в субстрат. Они не просто всасывают, они еще аккумулируют, поэтому собирать грибы целесообразно только в тех местах, где экологически более ли менее благоприятная обстановка. Максим Дьяков миколог

Прежде чем идти в конкретное место на тихую охоту, нужно предварительно изучить территорию в интернете, например, с помощью экологических карт Подмосковья, посоветовал Дьяков.

Фото: РИА «Новости»

Лучшие грибные места Подмосковья Север: Сергиев Посад, Дмитров. Там можно собирать белые грибы, подберезовики, лисички.

Запад: Звенигород, Руза, Истра — подосиновики и опята.

Восток: Щелково, Ногинск, Балашиха — сыроежки и маслята.

Юг: Подольск, Чехов, Серпухов — рыжики, белые грибы и грузди.

Фото: РИА «Новости»

Правила сбора и хранения грибов Грибы — очень богатая субстанция. Если они старые — быстро начинают гнить, предупредил Дьяков. «Когда мы на рынке покупаем мясо, мы 25 раз покрутим, понюхаем, поглядим, порасспрашиваем. А грибы мы собираем — это добыча, поэтому, ну, чуть гниловат, ладно, сойдет. Или пришли, устали, ладно, завтра разберу. Ни в коем случае. Во-первых, собирать только крепенькие, молоденькие», — рекомендовал миколог. Во-вторых, желательно остановить процессы разложения сложной органики. «Либо это три-пять минут прокипятить, то есть забланшировать, либо заморозить, либо сразу на сушку кинуть. Потому что иначе эти богатые соединения начинают разрушаться, на них поселяются бактерии со своими вторичными метаболитами, и все это очень нехорошо. То есть молодые, свежие, быстро переработанные грибы», — подчеркнул эксперт. Есть много ядовитых грибов с разными токсинами, порой очень опасными.

Летальные исходы никто не отменял. <…> На самом деле нет универсального правила отличить гриб съедобный от несъедобного. Поэтому собирать надо только те грибы, которые ты железно знаешь, что это за гриб. Если есть доля сомнения — не надо. Максим Дьяков миколог

Лучше ходить на тихую охоту с опытными грибниками.

Фото: РИА «Новости»

Топ-5 грибов в Подмосковье В топ-5 самых популярных грибов Подмосковья входят: боровики;

подберезовики;

подосиновики;

лисички;

маслята.

Фото: Белый гриб / РИА «Новости» 1/5 Фото: Подберезовики / РИА «Новости» 2/5 Фото: Подосиновики / РИА «Новости» 3/5 Фото: Лисички / РИА «Новости» 4/5 Фото: Маслята / РИА «Новости» 5/5

Сентябрь — самый лучший момент для тихой охоты в Московской области. Можно найти почти все виды грибов, кроме весенних, рассказал Дьяков. «Сейчас идут белые, подосиновики, подберезовики. Маслята — все это идет. В это же время уже пошли осенние виды: грузди, рыжики, опята. Сейчас квинтэссенция периода для грибников. Единственное, что погода вроде бы ничего, сейчас идут грибы. Если влажная подстилка еще продержится и тепло более ли менее будет, то все будет хорошо», — заключил Дьяков.

Фото: РИА «Новости»

Простые рецепты грибных блюд Суп с лесными грибами Ингредиенты: лесные грибы, вода — два литра, репчатый лук — одна штука, картошка — три-четыре штуки, морковь — одна штука, соль — по вкусу, черный перец горошком — пять-семь штук, душистый перец горошком — четыре-пять штук, зелень — по вкусу. Приготовление: грибы перебрать, очистить, промыть и нарезать средними кусочками (подходят подосиновики, подберезовики, белые и другие грибы). Сложить грибы в кастрюлю, залить холодной водой и поставить на плиту. Довести до кипения и варить примерно 15 минут на умеренном огне, убирая пену, которая появляется на поверхности. Добавить в суп целую луковицу и оставить на огне еще примерно на половину часа. Картошку нарезать небольшими кусочками, морковь — мельче. Добавить овощи в суп, посолить, всыпать горошины перцев и варить все вместе еще 15–20 минут. Готовый суп подавать с зеленью.

Фото: РИА «Новости»

Жульен из лесных грибов Можно использовать любые грибы: подберезовики, маслята, подосиновики, белые. Приготовление: грибы перебрать, очистить, отварить полчаса от момента закипания, снимая пену. Лук очистить и нарезать четвертькольцами, обжарить до золотистости. Грибы выложить на другую сковороду, обжарить на смеси оставшегося подсолнечного и сливочного масел. Соединить грибы и лук, добавить сметану, тушить пять-семь минут, иногда помешивая. Добавить сушеный укроп, черный молотый перец и соль по вкусу, перемешать и тушить грибы еще три минуты. Разложить грибы с луком в порционные формочки для запекания, сверху смазать тонким слоем сметаны, готовить в духовке при температуре 180 градусов 10–12 минут. Готовый жульен подавать в теплом виде.

Фото: РИА «Новости»

Грибные котлеты Можно использовать свежие, замороженные, сушеные или соленые грибы. Приготовление: грибы пропустить через мясорубку с решеткой шесть миллиметров, можно измельчить ножом. Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить на небольшом огне, периодически помешивая. В грибы добавить яйцо, лук, соль и перец, перемешать. Всыпать манную крупу, перемешать и оставить на 15–20 минут для набухания манки. Из грибного фарша лепить котлеты, обваливать в сухарях или муке, обжаривать на небольшом огне пять-семь минут до румяной корочки. Подавать с отварным картофелем и сметанным соусом.

Фото: Медиасток.рф

Слоеный салат с лесными грибами Ингредиенты: два килограмма грибов, 2,5 килограмма пекинской капусты, четыре картофелины, четыре маринованных огурца, один перец, зелень, масло, специи. Приготовление: грибы измельчить и обжарить со специями до золотистого цвета. Отварить картофель и нарезать все ингредиенты кубиками, а капусту нашинковать. Смешать салат, украсить зеленью и по желанию полить маслом.