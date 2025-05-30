Где граница между медициной и развратом? В России призвали запретить ТВ-рекламу прокладок
По телевизору не должны крутить рекламу женских прокладок, вагинальных капсул от молочницы, интимных гелей и «Виагры». С такой инициативой выступил политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко. В беседе с 360.ru он заявил, что подобный контент снижает «уровень общественной чувствительности» к темам, традиционно относящимся к личной сфере.
«Телевидение в России — это не мусорный бак»
«Пора поставить заслон. Потому что телевидение в России — это не мусорный бак. Это территория, где воспитываются дети, формируется общественное сознание и сохраняется культурная ткань страны», — возмутился он.
По мнению Ярошенко, реклама средств личной гигиены и лекарственных препаратов — не норма и «культурный упадок».
«Это целенаправленная эрозия границ между частным и публичным», — считает общественник.
Почему дети не должны видеть рекламу прокладок по телевизору?
По мнению политолога, миллионы семей, в том числе дети, подростки, пожилые люди, сталкиваются с этой «интимной нормализацией».
Под видом заботы о здоровье нам навязывают безвкусие, разврат и медицинский эксгибиционизм. Так выглядят не забота, а вброс — в голову, в норму, в будущее. Я считаю, что реклама интимных препаратов, средств гигиены и фармпродуктов сексуального назначения должна быть полностью запрещена на телевидении. Телевидение — это не витрина аптеки. И не продолжение поисковика. Это культурное пространство, за которое государство обязано отвечать.
Алексей Ярошенко
Речь не о полном запрете товаров — они всегда будут в продаже. Но важно, где, как и кому их демонстрируют.
«Хватит опускать планку. Хватит размывать приличие. Хватит формировать поколение, у которого нет границ между медициной и развратом», — заявил Ярошенко.
По словам политолога, у россиян есть свои ценности, культура и мораль. И только жителям страны решать, что считается нормой в нашем эфире. Он подчеркнул, что телевидение — это массовая среда, а не медицинская консультация.
Телевизионные эфиры, особенно федеральные, охватывают широкую аудиторию, включая людей всех возрастов и социальных групп. В отличие от специализированных СМИ или интернет-ресурсов, здесь невозможно ограничить рекламу интимных товаров и услуг только взрослыми или заинтересованными зрителями, считает общественник.
В результате информация о половых функциях, гинекологических и урологических вопросах транслируется всем, включая детей, подростков и пожилых людей. Это нарушает принцип адресности и профессиональной этики.
Почему тема личной гигиены и здоровья стала постыдной?
По мнению Ярошенко, реклама вагинальных суппозиториев, сексуальной активности и интимного здоровья создает иллюзию, что можно открыто обсуждать личные темы в любой ситуации.
Это ведет к размыванию границ между частной медициной и общественной сферой, а также снижает уровень общественной чувствительности к темам, традиционно относящимся к личной сфере.
Алексей Ярошенко
Психологи отмечают, добавил Ярошенко, что ранний контакт с интимной и сексуальной тематикой, происходящий вне семейного и образовательного контекста, может исказить представление о нормах поведения и телесности. Реклама «интимных решений», не сопровождаемая объяснением контекста, способна вызвать у подростков тревожность, стыд и ненормальное восприятие собственного тела.
Многие подобные препараты, в том числе «от молочницы» и «улучшающие потенцию», не являются жизненно необходимыми и не попадают под категорию незаменимых лекарств, убежден Ярошенко.
Их продвижение по ТВ направлено не на реальную медицинскую помощь, а на формирование навязанных потребностей и ложной тревожности, то есть работает по схеме эмоциональной манипуляции. Это — элемент коммерциализации медицины, а не профилактики.
Алексей Ярошенко
Российское общество опирается на общественные нормы и традиционные представления о допустимом, подчеркнул общественник. Реклама интимных товаров в общем эфире противоречит историческому этическому укладу.
По его словам, в долгосрочной перспективе это может привести к обесцениванию института семьи, снижению стандартов в обществе и утрате понятия личной скромности.