Битва за гаражи в Свиблове: почему москвичи захотели признать их наследием ЮНЕСКО
В Москве разгорается битва за гаражи — бетонные постройки оказались куда важнее обычного места для машины. Общественники из района Свиблово предложили признать гаражи частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. 360.ru разобрался, в чем причина.
Как все начиналось
В 2020 году жители Свиблова впервые узнали о грядущем демонтаже гаражных комплексов. Владельцы начали объединяться в инициативные группы для защиты своих прав.
В 2021-м собственники построек организовали массовые собрания, обращались в разные инстанции и собирали подписи в попытке предотвратить снос. В 2022 году начались судебные разбирательства.
С 2023-го по сей день идет борьба за сохранение гаражей. Жители района проводят митинги, привлекая внимание СМИ и общественности к проблеме.
Разрушение микрокультуры
Массовый снос гаражей в рамках программы комплексного развития территорий угрожает не только автомобилям, но и целым семьям, считают столичные активисты. Для многих москвичей гараж давно перестал быть просто «домиком для машины».
Скорее это место, куда мужчины уходят после работы, чтобы снять стресс, отдохнуть и заняться любимым делом — ремонтом авто своими руками.
Интересно
В непростых условиях мегаполиса такие уголки приобретают особое значение. Они помогают мужчинам адаптироваться психологически и создают целую микрокультуру и социальную экосистему.
«Уничтожение гаражей — это не просто снос ветхих построек, это разрушение целой экосистемы, которая десятилетиями поддерживала демографическое и социальное здоровье на микроуровне. Лишая мужчину его места силы, мы лишаем его важного инструмента психологической адаптации, что неминуемо сказывается на атмосфере в семье», — заявили общественники в документе, который оказался в распоряжении редакции «Москвич Mag».
Последствия сноса гаражей
Программа комплексного развития территорий предполагает снос гаражей под благоустройство и новостройки. Однако активисты уверены, что такая мера представляет реальную угрозу для москвичей.
Мы наблюдаем тревожную тенденцию: там, где исчезают гаражи, растет статистика разводов и падает рождаемость.
общественники
Активисты обратились в ЮНЕСКО с просьбой взять гаражи под охрану и включить их в список Всемирного наследия.
Городская душа в гаражах
Московские власти нацелены на развитие города и улучшение инфраструктуры. Но признание социального значения гаражей вызывает серьезные обсуждения.
С одной стороны, стоит задача обновления городской среды. С другой — важно не потерять действительно ценные для населения объекты. Специалисты по охране гаражей подчеркивают важность бережного отношения к таким пространствам с учетом их роли в социальной стабильности.
Интересно
Сохранение гаражей является залогом того, что столица останется не только современным мегаполисом, но и городом с уникальной культурой и теплом. Обычные гаражи становятся не просто объектами застройки, а важным элементом социальной экосистемы, требующим бережного отношения и защиты.
Взбунтовались не только москвичи
За столицей подтянулись регионы: Архангельск, Петрозаводск, Астрахань, Нижний Новгород, Ульяновск и Владивосток. Катализатором противостояния стала гражданская амнистия, стартовавшая в ноябре 2021 года, напомнил Telegram-канал Mash Room.
До сентября 2026-го россияне могут получить в собственность землю, на которой стоит их гараж, если его построили до начала действия Градостроительного кодекса — до 2004 года.
При этом доказать нужно не только факт строительства, но и то, что объект стоит на участке, который предоставила конкретная организация, образован из общей территории гаражного кооператива, выделен еще каким-либо способом и является капитальным строением.
Таким образом, большинство гаражей сегодня — это самострой и самозахват, с которым борются власти крупных городов.