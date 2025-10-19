Сегодня 12:38 Битва за гаражи в Свиблове: почему москвичи захотели признать их наследием ЮНЕСКО 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com Общество

В Москве разгорается битва за гаражи — бетонные постройки оказались куда важнее обычного места для машины. Общественники из района Свиблово предложили признать гаражи частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. 360.ru разобрался, в чем причина.

Как все начиналось В 2020 году жители Свиблова впервые узнали о грядущем демонтаже гаражных комплексов. Владельцы начали объединяться в инициативные группы для защиты своих прав. В 2021-м собственники построек организовали массовые собрания, обращались в разные инстанции и собирали подписи в попытке предотвратить снос. В 2022 году начались судебные разбирательства. С 2023-го по сей день идет борьба за сохранение гаражей. Жители района проводят митинги, привлекая внимание СМИ и общественности к проблеме.

Фото: РИА «Новости»

Разрушение микрокультуры Массовый снос гаражей в рамках программы комплексного развития территорий угрожает не только автомобилям, но и целым семьям, считают столичные активисты. Для многих москвичей гараж давно перестал быть просто «домиком для машины». Скорее это место, куда мужчины уходят после работы, чтобы снять стресс, отдохнуть и заняться любимым делом — ремонтом авто своими руками.

Интересно Такой подход не только экономит семейный бюджет, но и превращается в способ сохранить гармонию в отношениях, ведь гараж — это личное пространство. Там можно побыть наедине с собой, поучиться у старших соседей и пересмотреть жизненные планы.

В непростых условиях мегаполиса такие уголки приобретают особое значение. Они помогают мужчинам адаптироваться психологически и создают целую микрокультуру и социальную экосистему. «Уничтожение гаражей — это не просто снос ветхих построек, это разрушение целой экосистемы, которая десятилетиями поддерживала демографическое и социальное здоровье на микроуровне. Лишая мужчину его места силы, мы лишаем его важного инструмента психологической адаптации, что неминуемо сказывается на атмосфере в семье», — заявили общественники в документе, который оказался в распоряжении редакции «Москвич Mag».

Фото: РИА «Новости»

Последствия сноса гаражей Программа комплексного развития территорий предполагает снос гаражей под благоустройство и новостройки. Однако активисты уверены, что такая мера представляет реальную угрозу для москвичей.

Мы наблюдаем тревожную тенденцию: там, где исчезают гаражи, растет статистика разводов и падает рождаемость. общественники

Активисты обратились в ЮНЕСКО с просьбой взять гаражи под охрану и включить их в список Всемирного наследия.

Фото: РИА «Новости»

Городская душа в гаражах Московские власти нацелены на развитие города и улучшение инфраструктуры. Но признание социального значения гаражей вызывает серьезные обсуждения. С одной стороны, стоит задача обновления городской среды. С другой — важно не потерять действительно ценные для населения объекты. Специалисты по охране гаражей подчеркивают важность бережного отношения к таким пространствам с учетом их роли в социальной стабильности.

Интересно Традиции целых поколений связаны с этими местами. Это не просто неказистые постройки, а оазисы, где рождается покой, сохраняется стабильность и формируется база для будущего.

Сохранение гаражей является залогом того, что столица останется не только современным мегаполисом, но и городом с уникальной культурой и теплом. Обычные гаражи становятся не просто объектами застройки, а важным элементом социальной экосистемы, требующим бережного отношения и защиты.

Фото: РИА «Новости»

Взбунтовались не только москвичи За столицей подтянулись регионы: Архангельск, Петрозаводск, Астрахань, Нижний Новгород, Ульяновск и Владивосток. Катализатором противостояния стала гражданская амнистия, стартовавшая в ноябре 2021 года, напомнил Telegram-канал Mash Room. До сентября 2026-го россияне могут получить в собственность землю, на которой стоит их гараж, если его построили до начала действия Градостроительного кодекса — до 2004 года. При этом доказать нужно не только факт строительства, но и то, что объект стоит на участке, который предоставила конкретная организация, образован из общей территории гаражного кооператива, выделен еще каким-либо способом и является капитальным строением. Таким образом, большинство гаражей сегодня — это самострой и самозахват, с которым борются власти крупных городов.