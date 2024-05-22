Фотосессия полуголых калужских студентов возбудила дискуссию среди горожан
Калужский госуниверситет встал на защиту студентов после «полуголой» фотосессии
Ежегодный конкурс Калужского государственного университета имени Циолковского «Мистер КГУ» привлек повышенное внимание. Причиной стали фотографии 10 студентов с голыми торсами, опубликованные на странице медиацентра вуза во «ВКонтакте».
Некоторых пользователей возмутили снимки, о чем они поспешили написать в комментариях, где развернулась целая дискуссия о пределах допустимого и каким должен быть «образ русского парня». Но основная доля сообщений пришлась на студенток, которые положительно оценили спортивную форму однокурсников.
Организатор конкурса и глава Управления корпоративных и внешних коммуникаций КГУ Илья Голец в комментарии 360.ru заявил, что не ожидал такого повышенного внимания к внутривузовскому мероприятию.
Он пояснил, что аналогичные фотосессии для конкурса проводят каждый год, но только в этот раз снимки вызвали интерес аудитории.
«У нас и в прошлом году такое тоже было, но такой реакции не было. Но нам приятно, что внутренний университетский конкурс стал таким инфоповодом», — заявил Голец.
Представитель вуза пояснил, что обычно дальше городских СМИ сообщения о конкурсе не уходили, а теперь им заинтересовались на федеральном уровне. Он добавил, что сам и кандидаты на титул «Мистер КГУ» отнеслись к такому вниманию с улыбкой.
«Я вижу просто молодых парней, которые с голым торсом фотографируются. Если кто-то увидел что-то эротическое и если это мужчина, то ему надо подумать, все ли у него хорошо», — добавил Голец.
Он подчеркнул, что в этом году практически такая же дискуссия развернулась вокруг фотосессии участниц конкурса «Мисс КГУ», где на фотографиях студентки стояли с цветами и обнаженными плечами. За такой вид девушек обозвали эскортницами.
«Так что для нас это не первое родео», — подытожил представитель вуза и добавил, что фотосессия студентов в костюмах такого ажиотажа не вызвала.
Скандал вокруг конкурсов красоты набрал обороты в Америке, после того как обладательницы титулов «Мисс США» и «Юная мисс США» отказались от своих званий. Матери победительниц заявили, что дочери столкнулись с домогательствами и травлей во время мероприятия.