Форум женского предпринимательства БРИКС прошел в Москве

В Москве с 2 по 4 июня провели Форум женского предпринимательства БРИКС, участие в котором приняли 300 делегатов из 30 государств. На нем обсудили вопросы в области цифровых технологий, промышленности, продовольственной безопасности и другие актуальные темы.

«Форум занимает значимое место в календаре российского председательства. Альянс активно развивается, проводит мероприятия и уже многого достиг с создания в 2020 году», — отметил на торжественной церемонии открытия мероприятия замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что форум объединил представителей стран БРИКС и других дружественных государств. А выбранная организаторами тема «Создавая будущее вместе» отразила главенствующие в современном мире тенденции, направленные на созидательное развитие.

«Только совместными усилиями всех заинтересованных сторон можно преодолеть стоящие перед современным миром вызовы, обеспечить формирование нового мироустройства, отражающего политические и экономические реалии, чаяния государств», — подчеркнул Рябков.

Одним из ключевых событий деловой программы стал запуск Цифровой платформы женского предпринимательства БРИКС. Разработку цифрового решения начали в 2021 году. Инициатором выступила российская часть Женского делового альянса объединения.

Цель платформы — упростить поиск деловых партнеров, обмен опытом и культурное взаимодействие между странами. При ее создании взяли во внимание социокультурный контекст стран — участниц БРИКС.

Председатель российской части Женского делового альянса объединения Анна Нестерова отметила, что платформа позволит структурировать проектную работу. Благодаря ей легко пройдет интеграция новых участников в глобальную деловую среду женского предпринимательства.

«Мы ожидаем, что функционал платформы будет развиваться с увеличением числа предпринимательниц, а формат единого окна обеспечит доступность и качество информации», — сказала она.

Через платформу можно будет получать данные о мерах поддержки и знаковых проектах. Среди них — конкурс женских стартапов БРИКС, о запуске которого объявили в ходе деловой программы. Принять участие в нем смогут предпринимательницы из стран, входящих в организацию.

Заявки принимают на сайте Женского делового альянса БРИКС с 4 июня по 31 июля. Награждения 21 победителя в семи категориях пройдет в Москве во время проведения Делового форума БРИКС в октябре 2024 года.