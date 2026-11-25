Третий ежегодный форум «Технологии добра», который организовали Совкомбанк и Фонд «Сколково», собрал более 7,8 тысячи гостей. В рамках деловой программы прошли свыше 20 сессий с участием более 140 спикеров.

Участники форума обсудили, как цифровые инструменты и искусственный интеллект помогают НКО упрощать ежедневную работу. Мероприятие завершилось вручением премии.

Основной темой стал «Новый ракурс благотворительности». На форуме обсудили, как цифровые решения помогают НКО сокращать административные расходы и масштабировать соцпроекты. Одним из примеров подобного подхода стала платформа «Технологии добра», которую развивает Совкомбанк и фонд «Сколково». На ней доступны 48 бесплатных продуктов — от банковского обслуживания и техподдержки до инструментов автоматизации процессов.

По словам первого зампредседателя правления Совкомбанка Сергея Хотимского, главный ресурс некоммерческого сектора — люди.

«Наша задача — с помощью технологий снизить административную нагрузку, чтобы сотрудники НКО могли больше времени уделять привлечению средств и помощи людям. Для нас важно, чтобы возможностями платформы „Технологии Добра“ пользовались организации по всей стране», — отметил он.

Одно из самых заметных событий деловой программы — звездная сессия. В дискуссии участвовали телеведущая и основатель благотворительного фонда «Фонарик» Ида Галич, актриса и продюсер Дарья Мороз, народный артист России Владимир Вдовиченков и чемпион мира по хоккею Максим Сушинский. Они обсудили, как публичность помогает привлекать внимание к социальным проблемам и превращать поддержку аудитории в результаты.

Награды за достижения в цифровизации некоммерческого сектора получили семь победителей. АНО «Центр помощи „Заступник“» отметили в номинации «Цифровой старт» за развитие сервиса, который объединяет родителей и волонтеров для помощи детям в опасных ситуациях. Победителем в номинации «Вдохновляющее партнерство» стала АНО «Одной Крови», которая разработала платформу для поиска доноров крови для собак и кошек.

По словам председателя правления Фонда «Сколково» Сергея Перова, около 10% участников фонда разрабатывают технологические решения для некоммерческого сектора.

«Форум „Технологии Добра“ стал площадкой, которая объединяет НКО, бизнес и государство для решения ключевых вопросов развития благотворительности. Здесь технологические компании могут находить партнеров, лучше понимать потребности некоммерческого сектора и создавать решения, которые помогают социальным проектам развиваться и масштабироваться», — поделился он.