Форум «Мы нужны друг другу» для выпускников детских домов прошел в Красногорске

Всероссийский форум «Мы нужны друг другу» в пятый раз прошел в Красногорске, в нем приняли участие 350 человек из 89 регионов России. На площадке участники обсудили, как выпускнику детского дома выстроить траекторию успеха — личную и профессиональную. 360.ru выяснил, что думают о форуме его участники.

Форум проходил при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

«Больше всего мне понравилось оказаться среди ребят, с которыми мы работаем. Потому что в какой-то момент начинаешь понимать, что ты специалист, и мы немножечко отходим от тех ребят, с кем мы работаем. А здесь прекрасная возможность, будучи всем вместе, общаться с ними на равных, слышать их, понимать, чего они хотят», — рассказала телеканалу заведующая службой постинтернатного сопровождения выпускников центра «Вдохновение» Дарья Кузнецова.

Форум проводит Всероссийская общественная организация «Содружество выпускников детских домов „Дети всей страны“», созданное пять лет назад для поддержки сирот и контроля над соблюдением их прав.

«Мы смогли рассказать и показать, что мы реально нужны друг другу. Потому что один человек ничего сделать не сможет. Когда вокруг этого человека образуется большое сообщество, тогда и глыбы льда не страшны. Это очень круто, когда ребята чувствуют, что есть поддержка, есть тыл, есть такая организация», — отметил председатель Высшего координационного совета Содружества Альберт Сарбалаев.