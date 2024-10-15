Форум «Мы нужны друг другу» для выпускников детских домов прошел в Красногорске
Всероссийский форум «Мы нужны друг другу» в пятый раз прошел в Красногорске, в нем приняли участие 350 человек из 89 регионов России. На площадке участники обсудили, как выпускнику детского дома выстроить траекторию успеха — личную и профессиональную. 360.ru выяснил, что думают о форуме его участники.
Форум проходил при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.
«Больше всего мне понравилось оказаться среди ребят, с которыми мы работаем. Потому что в какой-то момент начинаешь понимать, что ты специалист, и мы немножечко отходим от тех ребят, с кем мы работаем. А здесь прекрасная возможность, будучи всем вместе, общаться с ними на равных, слышать их, понимать, чего они хотят», — рассказала телеканалу заведующая службой постинтернатного сопровождения выпускников центра «Вдохновение» Дарья Кузнецова.
Форум проводит Всероссийская общественная организация «Содружество выпускников детских домов „Дети всей страны“», созданное пять лет назад для поддержки сирот и контроля над соблюдением их прав.
«Мы смогли рассказать и показать, что мы реально нужны друг другу. Потому что один человек ничего сделать не сможет. Когда вокруг этого человека образуется большое сообщество, тогда и глыбы льда не страшны. Это очень круто, когда ребята чувствуют, что есть поддержка, есть тыл, есть такая организация», — отметил председатель Высшего координационного совета Содружества Альберт Сарбалаев.
Для участников форума подготовили насыщенную программу: интерактивные задания, нетворкинг, игры, практикум по оказанию первой помощи. На мероприятии работала бесплатная юридическая приемная.
Самых активных выпускников детских домов отметили наградами. Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Егор Литвиненко рассказал телеканалу, что ребят награждали за их социальную активность.
«Ребята очень активно подключаются к гуманитарным миссиям в новых регионах, сейчас съездили Курскую область, и конечно же максимально занимаются гуманитарной помощью совместно с детскими домами нашей страны», — подчеркнул Литвиненко.
Ключевой частью программы форума стала панельная дискуссия. Эксперты и участники обсудили как выпускнику детского дома выстроить траекторию успеха — личную и профессиональную, и как наставник может помочь ему на этом пути. Один из бывших выпускников детского дома стал заместителем директора детдома в Санкт-Петербурге. Дмитрий с позывным Демон участвовал в СВО и рассказал о воспитании примером.
«Когда в 2022 году началась мобилизация, я дал себе слово в „Разговоре с детьми о важном“. Об этом предмете только начали [говорить], но мы патриотическую тему продвигали всегда. И когда меня ребенок спросил: „А если вас позовут, вы пойдете?“, я сказал, что точно бегать от армии не буду. Если придет повестка, я пойду», — поделился Дмитрий.