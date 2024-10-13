Напугать хищников и не потерять равновесия. Зачем птицы «рисуют» причудливые фигуры в небе

Кружащая над жилыми домами огромная стая птиц выделывала фигуры высокого пилотажа, формируя различные фигуры. Свидетелями такого необычного поведения скворцов стали жители северо-востока Москвы. Полет продолжался около получаса, собрав много зрителей на земле. Такое поведение птиц называется мурмурацией. Биологи еще не до конца его изучили и считают, что он свойственен в основном только для стайных пернатых. Почему птицы это делают — разбирался «360».

Что такое мурмурация?

Орнитолог, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ имени Ломоносова Евгений Коблик объяснил «Аргументам и фактам» , что помимо скворцов, в Африке, например, мурмурацию устраивают ткачики (семейство отряда воробьиных). Это стаи из миллионов особей, которые двигаются по небу замысловатыми фигурами.

Представьте, что тысячи птиц одновременно меняют направление своего полета. Возникают удивительные фигуры в воздухе, состоящие из тысяч точек. Причем в одной и той же стае часть птиц может лететь вниз, а другая — продолжать лететь по горизонтали. Это завораживающее зрелище.

Ученые обратили внимание, что обычно такие «фигуры высшего пилотажа» птицы показывают только на закате.

Зачем птицам мурмурация?

Как сообщила радиостанция «Говорит Москва» , мурмурация птиц — это полет стай, при котором они координируются таким образом, что становятся похожи на облака. Обычно так делают скворцы, вороны и галки.

Орнитолог Евгений Коблик рассказал, что существует несколько версий, объясняющих подобное поведение. Первая — таким образом они обучают молодых птиц полету. Но так как мурмурация происходит очень синхронно, теория вызывает сомнения.

Вторая — это защита птиц от хищников. Они резко меняют направление полета, и в итоге хищные птицы теряются и не знают, на кого напасть. В целом это явление еще не до конца изучено.

Эксперты из британского Королевского общества утверждают, что животные таким образом не только стараются спастись от хищников, но и получают полезную информацию — о местах для кормления или ночевки.

Ученые из Уорвикского университета выяснили, что во время мурмурации птицы распределяются определенным образом, поддерживая необходимую плотность стаи. В итоге свет пробивается к каждой из птиц с самых разных углов. Это и помогает каждой отдельной особи получать необходимую информацию для передвижения.

Исследователи пояснили, что каждая птица занимает позицию, при которой она может видеть расположение большей части стаи. До этого ученые полагали, что они могут ориентироваться лишь на соседей.

Приметы по мурмурации

Мурмурация обычно происходит в определенные сезоны между периодами гнездования. После выведения птенцов они собираются большими группами и не разлетаются до конца зимы.

Вместе им проще добывать корм и ночевать. Перед ночевками они собираются стаями в месте отдыха, а по утрам разлетаются по территории в поисках пищи.

В момент опасности они летают с резкими переменами направления, одновременно имитируя огромное живое существо, которое может сбить с толку хищника и отпугнуть его.