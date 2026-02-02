Сегодня 19:06 Февраль-2026 назвали самым страшным месяцем года: главные предсказания о смене эпох и СВО 0 0 0 Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com Общество

Наступивший 2026 год станет переходным — тишины и стабильности от него точно ждать не стоит. Эти 12 месяцев принесут миру большие перемены, и астрологи рекомендуют не сопротивляться происходящему, а подстраиваться под процессы. К чему стоит готовиться россиянам — в материале 360.ru.

Наступление новой эпохи Первая половина 2026 года принесет мощное революционное движение, именно февраль станет переломным месяцем. Весь мир, по оценкам специалистов из области астрологии, ожидает серьезная перестройка как в политике и экономике, так и в общественной жизни. «Не сопротивляйтесь происходящим процессам, подстройтесь под них. Год хочет движения, динамики, активности, смелости и бесстрашия», — посоветовала астролог Светлана Драган в программе «Малахов» на телеканале «Россия». По ее словам, ключевыми датами станут 17 и 20 февраля. Речь в эти дни о смене эпох. И сначала эти процессы принесут лишь разрушения. В первую очередь, по словам Драган, пострадают экономика и те формы управления, которые использовал Запад.

Фото: РИА «Новости»

Больше всех достанется Европе: Драган обратила внимание на шаткое положение канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона.

У него в прогнозе есть звезда, которая сработает бумерангом для него. Такая же ситуация с Макроном, но у него случится все даже раньше. Мы увидим потенциал его падения. Светлана Драган астролог

Договор с Западом Во втором полугодии 2026-го России придется трудно — договориться с Европой не удастся из-за стремительных перемен, отношения с Соединенными Штатами тоже не будут однозначными. В конце января рухнет индекс S&P (фондовый индекс, который отслеживает рыночную капитализацию 500 крупнейших публичных компаний США), что приведет к кризису в экономике. Справиться с проблемой получится, и Россия в этом окажется более успешной, подчеркнула Драган. Она считает, что Россия в скором времени станет центром мира — в этом поможет борьба за идентичность.

Фото: Liu Yanan/XinHua / www.globallookpress.com

Конец СВО В 2026 году Россию ждет успешное окончание специальной операции и рост мирового влияния, считает астролог Татьяна Борщ. В комментарии «Национальной службе новостей» эксперт рассказала, что наступивший год будет «трудноуспешным». «Я бы назвала 2026 год трудноуспешным. Где-то в феврале–марте закончится спецоперация, по крайней мере, активные боевые действия, хотя возможны еще какие-то отдельные вспышки. В первой половине года в адрес России возможны провокации, второе полугодие 2026 года в этом плане выглядит более спокойным», — подчеркнула Борщ. При этом страна столкнется с финансовыми трудностями из-за восстановления новых регионов и сложностей с банковской системой. Назвать год легким точно нельзя.

Украина будет поделена на несколько стран — часть территорий, например, отойдет Польше. Во всяком случае, могут быть провокации, связанные с возможным вводом иностранных войск. Потом ситуация несколько успокоится. Татьяна Борщ астролог

Во второй половине года некоторые страны начнут отменять антироссийские санкции, станет легче путешествовать. Россия исправит упущенное в прошлом.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Самые сложные периоды 2026 года Самыми сложными для России и ее населения станут февраль–март и октябрь–декабрь 2026-го. «В первом полугодии самыми сложными будут февраль и март. Ряд европейских стран попытаются нивелировать победу России в противостоянии с Украиной, очень тяжело будет проходить окончательный раздел территорий», — рассказала Борщ. Астролог назвала процесс болезненным. Но дальше — больше.

Во втором полугодии, по словам специалиста, Россию ждут финансовые трудности и неблагоприятная обстановка с мигрантами. В отношении иностранцев ужесточат меры. «Возможно, в этот период также будут вспышки враждебности в отношении того, что останется за Украиной. Для россиян в целом это время чревато интригами, как в профессиональной деятельности, так и в частной жизни. В целом грядут очень большие перемены», — заключила она.