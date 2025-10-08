Фетва против Конституции: как курьерам-мусульманам запретили доставку свинины россиянам

Духовное управление мусульман запретило курьерам, исповедующим ислам, доставлять целый список товаров. Решение об этом вызвало крайне противоречивые реакции общественников, блогеров и военкоров. Свой вердикт сегодня вынесли и в Совете по правам человека при президенте России. И — этот неловкий момент! — оказалось, что фетва противоречит минимум пяти статьям Конституции.

Что нельзя доставлять курьерам-мусульманам Решение разделить все перевозимые курьерами грузы на халяльные и харамные Совет улемов ДУМ принял 7 октября, выпустив на своем на сайте фетву с подробным разъяснением новых правил работы курьеров и сотрудников логистических служб согласно нормам шариата. В списке запрещенных (или харамных) оказались: алкоголь;

свинина, мясо животных, убитых недозволенным способом;

азартные игры, идолы и предметы языческого культа.

Запрет на перевозку этих товаров аргументировали выдержками из Корана и хадисами (так называют предания о словах, деяниях, телесных и нравственных качествах пророка Мухаммеда). Например, пункт 1 и пункт 3 в списке запретных для перевозки продуктов отсылает к следующим аятам: «Он (Аллах) запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что принесено в жертву не ради Аллаха» (Коран, 2:173); «Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее…» (Коран, 5:90).

В хадисах сказано: «Поистине, когда Аллах запретил людям употреблять что-то в пищу, Он запретил и его продажу»; «Поистине, Аллах проклял десять категорий людей, имеющих отношение к вину: производителя, заказчика, пьющего, несущего, того, для кого несут, разливающего, продающего, получающего прибыль, покупающего и того, для кого покупают». богословское заключение 9/25. «Логистика и курьерская доставка»

При этом перевозка с целью утилизации запрещенных грузов канонически дозволена, уточнили в совете. Также фетва допускает возможность работы с грузами, происхождение и состав которых курьерам неизвестны. Тут главное — не соглашаться намеренно на доставку запрещенного.

Когда заказ смешанный, все будет зависеть о того, какие товары будут превалировать: халяльные или харамные.

Если разрешенных больше, доставку считают дозволенной, «согласно общеизвестному правилу фикха: „[при смешивании разрешенного (халяль) и запрещенного (харам)] то, что преобладает, является определяющим в установлении статуса“». Но при выполнении такого заказа часть заработка нужно будет передать на благотворительность, чтобы очистить доход от денег за перевозку запретного.

Какие товары могут перевозить курьеры-мусульмане В список разрешенных для перевозки товаров Совет улемов включил следующие позиции: лекарства и медицинские изделия;

непродовольственные бытовые товары (одежда, мебель, посуда, канцелярия, электроника);

продукты, в том числе мясо животных, забитых по шариату, молоко, масло, крупы, фрукты, овощи и прочее,

книги;

информационные носители; «Перевозка таких грузов разрешена, поскольку общеизвестный богословский принцип гласит: „Изначально все является дозволенным, пока не появится доказательство, указывающее на запрет“», — подчеркнули в богословском заключении.

Фото: РИА «Новости»

«Рыночек порешает» После заявления Духовного управления мусульман одной из первых публично высказалась журналистка Ксения Собчак. По ее мнению, такое стремление ДУМ оставить своих людей без работы выглядит довольно странно. Вместе с тем, продолжила она, нельзя забывать о том, что Россия — светское государство. «Надеюсь, рыночек порешает. Светская страна есть светская страна», — подчеркнула ведущая.

Более жестко прокомментировал заключение Совета улемов ДУМ председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, фетва стала еще одним шагом в сторону дальнейшего искусственного разделения общества на своих и чужих, правильных и неправильных, правоверных и неверных. «Самое опасное разделение людей — по религиозному признаку. Чуть ли не ежедневно мы получаем все новые примеры очередной шаритизации/халялизации. Складывается все более устойчивое впечатление, что вся наша светская реальность постепенно переписывается под шариатские законы. Или мне только кажется?» — возмутился он.

С ним согласился военкор Александр Коц. По мнению журналиста, ДУМ продолжает противопоставлять себя светскому обществу, не живущему по законам шариата. «Складывается ощущение, что ДУМ сознательно вбивает клинья между мусульманами и всеми остальными. Причем уже не в первый раз. Ранее эта организация, например, требовала разрешить в России многоженство. В воюющей стране, народы которой должны сплотиться ради общей победы, подобные инициативы выглядят, мягко говоря, странно», — признался военкор.

Курьеру-то не все равно, что он везет на адрес в герметичном пакете? <…> Но, получается, теперь, чтобы заказать доставку свиного шашлыка на дом, надо искать курьера, не исповедующего ислам? Да и курьер-еврей может возмутиться. А если закажу говяжий стейк, не обидит ли это курьера-индуиста? Или курьера-вегетарианца? Александр Коц

Кабанов также призвал задуматься о том, как эти нормы будут работать на деле. Сколько человек, в первую очередь выходцев из Средней Азии и Закавказья, уйдут из сферы доставки? «Как в принципе они будут проверять состав заказа? Как это скажется на уровне сервиса и клиентах? Я так понимаю, следующий шаг: перевозить на такси исключительно единоверцев? Помнится, такие отказы таксистов уже были», — заметил общественник.

Фото: РИА «Новости»

Но есть и те, кто настроен гораздо более оптимистично. Так, руководитель портала Migranto. ru Светлана Саламова выразила уверенность, что запрет ДУМ на доставку свинины и алкоголя просто не дойдет ни до мигрантов, ни до сервисов. По словам специалиста, лишь «десятые доли процента» мигрантов из религиозных соображений могут отказаться от подобной работы. Плюс о выходе этой фетвы знают не все, не все понимают, что «она касается именно их». «Когда законы у нас принимаются, мигранты могут знать, что закон вступил в силу, но до них не сразу доходит, что он их тоже касается. <…> Я думаю, здесь так же будет. Кто-то может разделять такую точку зрения, но это единицы», — пояснила Саламова в беседе с Readovka. Любопытно, что один из журналистов этого издания в тот же день попробовал устроиться в «Яндекс Еду», заявив с ходу, что сможет возить только разрешенных фетвой продукты. На что получил пояснение, что в сервисе нельзя выбирать, что тебе доставлять, а что нет.

Фото: РИА «Новости»

Ответ СПЧ: какие статьи Конституции нарушает фетва В среду на решение Совета улемов ДУМ ответили в Совете по правам человека при президенте. Глава СПЧ Валерий Фадеев прямо заявил, что нормы фетвы противоречат основному закону страны. В своем он комментарии он буквально разложил по полочкам, с какими конкретно статьями Конституции расходятся тезисы этого заключения.

Это решение противоречит как минимум пяти статьям российской Конституции. Валерий Фадеев

Во-первых, статья 14 Конституции закрепляет принцип светского государства, напомнил он. А это означает, в частности, что религиозные организации не вправе брать на себя функции органов публичной власти. «Заключение ДУМ РФ направлено фактически на регулирование трудовых и гражданско-правовых отношений, что является исключительной компетенцией федеральных органов законодательной власти», — указал Фадеев.

Во-вторых, фетва нарушает статью 8 Конституции, которая закрепляет принцип единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг. Нарушение это выражается в том, что заключение ДУМ создает искусственные барьеры для такого перемещения, нарушая указанный принцип. В-третьих, нарушается и статья 37, гарантирующая свободу труда всем гражданам, достигшим соответствующего возраста.

Фото: РИА «Новости»

«Она реализуется через право граждан свободно выбирать труд, на который они соглашаются. У нас есть перечень профессий с вредными и опасными условиями труда, на которых не могут работать женщины и дети, но это допустимая, так называемая позитивная дискриминация», — пояснил глава СПЧ. В-четвертых, в фетве есть и нарушение статьи 19, которая запрещает безосновательное ограничение свободы труда по признаку религиозной принадлежности. «В-пятых, это решение направлено на разжигание религиозной розни, что прямо запрещено статьей 29 Конституции. Реализация заключения ДУМ приведет к тому, что курьеры-мусульмане будут противопоставлять себя всем остальным и соответствующим образом дифференцировать своих клиентов», — предупредил Фадеев.