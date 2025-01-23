23 января 2025 17:05 Феномен Асии Несоевой: почему он стал возможен и как не попасться на фальшивые новости 0 0 0 Эксклюзив

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В либеральной релоцировавшейся прессе, которая называет себя свободной, случился конфуз: чуть ли не три года громкие издания-иноагенты публиковали выдуманные анонимной журналисткой истории. Девушка, представляющаяся как Асия Несоевая, поставила в СМИ около 30 репортажей о том, как страдают бойцы в российской армии, как срочника расстреляли командиры, как погибших солдат не разрешают хоронить по мусульманскому обряду. Она даже выпустила материал с якобы последними СМС погибающих военнослужающих. Все гадают, как вообще мог случиться этот казус. Ответ простой: так будет всегда, если редакция считает, что ее задача не информировать, а бороться.

Деньги В деле Асии Несоевой два блока вопросов. Первый касается того, что привело к ее появлению в принципе, второй — о том, почему же ей удавалось успешно публиковаться? Попробуем разобрать по порядку. У появления Асии Несоевой есть предпосылки. В нашей новой медийной реальности — три проблемы, которые располагают к подобным эксцессам. Первая — это бедность и конкуренция. Журналистов и просто пишущих людей очень много, профессия стала чрезвычайно модной, факультеты с медиаспециальностями из года в год выпускают рекордное число бакалавров. Все хотят писать. А писать некуда, нет столько медиа, чтобы прокормить ораву журналистов. Нет столько читателей, чтобы все читать. У людей попросту не хватает времени читать все написанное желающими работать в прессе. Причем это общемировая тенденция.

Фото: Факультет журналистики МГУ. Demian Stringer/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В американских СМИ норма, когда у одной заметки пять-семь и даже 12 авторов. Большая конкуренция, бедность. Зарабатывают люди с именем, сотрудники в штате. Остальных, как волка, ноги кормят. Ну или фантазия. Деньги. Нужны деньги! И немного славы, чтобы родители похвастали перед коллегами, какая у них умная выросла дочка — в целых «европейских» СМИ публикуется. Это неизбежно.

Вакуум Вторая проблема, располагающая к появлению выдуманных новостей, — почти полная герметичность структур власти, где принимаются решения. Особенно это касается руководства армии. Смею предположить, что утечек оттуда нет. Как нет давно сколько-нибудь значимых утечек из Кремля или администрации президента. Все утечки организованы самой властью и проделываются через проверенные медиа, известных публичных персон, не через безвестную Асию. Как журналист опытный, могу совершенно точно сказать: если вы видите новости, особенно в Telegram или в релоцировавшихся СМИ, о решениях в армии, о перестановках в правительстве, об оценках тех или иных политических сил, можете быть уверены, что они выдуманы. Почему?

Потому что система отлажена, сбоев не дает. Потому что в руководстве армии нет людей, которые бы не опасались допускать такие утечки. В Кремле, я убеждена, нет никого, кто бы «на условиях анонимности» комментировал какие-либо события, медийные расклады, данные опросов, политическую активность тех или иных сил. Формат, при котором облеченное властью лицо доверительно сообщает обычному корреспонденту или его друзьям важную информацию, не предусмотрен, таких лиц во власти нет. Обыватель должен это запомнить.

Тогда откуда же, спросите вы, в нашем Telegram и даже в некоторых СМИ постоянно появляются какие-то мнения, расклады, оценки со ссылкой на желающих остаться неназванными источники в эшелонах власти? Отвечаю: оттуда! Оттуда же, откуда они взялись у Асии Несоевой. Больше скажу: журналистское сообщество обычно знает, кто из коллег грешит такими новостями. Ну как-то, понимаете, не принято разоблачать. Но такие журналисты есть. Среди них встречаются люди, так скажем, с социальным капиталом: их не хочется разоблачать, потому что они могут организовать месть, у них есть связи в медиа, они могут лишить разоблачителя заработка или даже подвести его под уголовное дело. А новости они придумывают просто для души или считают, что способны их угадать.

Фото: РИА «Новости»

Свободу попугаям! Есть еще одна причина, толкающая журналиста на сочинение сказок: желание сделать мир лучше. Именно так. Здесь все работает так же, как у бывшего омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, которая весь 2022 год кормила мировые СМИ историями об изнасилованных нашей армией младенцах, зажаренных попугаях. Истории месяц за месяцем становились все страшнее. Когда Денисову разоблачила украинская же Генпрокуратура, она и ее дочь-подельница дошли в своем сочинительстве до романов о том, как бабушку насиловали на глазах ее дедушки и прабабушки с правнучкой. Когда Денисову спросили, зачем она выдумывала такие случаи, та честно сказала: хотела привлечь к Украине мировое внимание. Верила, что так Украине дадут больше денег, например больше оружия. Может, рассчитывала, что армии НАТО ввяжутся в военный конфликт, дабы отомстить за изжаренных попугаев.

Фото: Людмила Денисова. Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

В любой стране, в любой прессе есть журналисты с аналогичной мотивацией. Они считают, что обязаны использовать свое положение для усовершенствования мира. Веганы придумывают исследования о вреде мяса, чтобы спасти коров. Эзотерики публикуют «свидетельства» встречи с духами. А в общественно-политических СМИ журналисты с активной политической или гражданской позицией превращают работу в средство воплощения своих идей. Это везде. Потому журналистская этика, вообще-то, исключает для журналиста политический или гражданский активизм, правозащиту, как должна исключать и работу в пиаре. Журналист, занявшийся каким-либо видом гражданского или политического активизма, — уже не журналист, а активист.

В русскоязычных медиа такие есть с обеих сторон. Проблема в том, что провластных консервативных активистов, которые сидят в редакциях, у нас все же принято называть пропагандистами. А вот активистов, засевших по ту сторону границы, по недоразумению продолжают считать журналистами. Хотя по сути ни те, ни другие ими не являются. Первые — это агитаторы и пропагандисты. Не понимаю, почему сего определения так стесняются. Агитбригады, агитпроп были, есть и будут, они нужны.

Активисты тоже были, есть и будут во все времена, кроме самых темных. Называть их тоже нужно своим именем. Какие еще журналисты на гранты иностранных государств пишут статьи, чтобы построить «великую Россию будущего»?

Борьба за все хорошее В эмигрировавшей прессе сейчас остались именно активисты. Люди считают своей задачей не информирование, а борьбу за, как им кажется, правду и справедливость. В эмигрантской среде выше стресс, выше конкуренция, соответственно выше уровень гражданственной и политической экзальтации «борцов». Следовательно, они более уязвимы перед манипуляциями, так как способность к критической оценке информации из-за стресса и раздраконивания низкая, а мотивация к изменению реальности и борьбе «за правду» высокая. Поэтому иные претензии к материалам корреспондентов такие редакторы могут сознательно проигнорировать. Зачем придираться к мелочам, если текст поможет бороться за все хорошее?

Тут посмею дать читателям непрошеный совет: не читайте газет, которые делают журналисты-активисты. У них нет задачи вас информировать — они хотят бороться. Пока ваше и их представление о хорошем совпадают, вам кажется, что они выполняют свою работу отлично. Потом ваши мнения разойдутся. Ну или все карты может смешать условная Асия.

Вообще, результат работы прессы активистов мы наблюдаем почти три года — это массовая заполошная эмиграция. Самый большой урон обществу журналисты-активисты нанесли в начале 2022 года, когда распространяли страшилки о неминуемой гибели российского государства и экономики, скором поражении России. Вероятно, сотни тысяч россиян сорвались и уехали в никуда, убежденные, что им придется пересидеть от силы пару месяцев. «У России ракет на два месяца», «У Путина здоровья на два месяца», «У Набиуллиной денег на два месяца» — представьте, что сотни тысяч граждан за бесценок продали свое жилье, сорвались с обжитых мест с семьями, начитавшись подобных прогнозов, а писала их все, допустим, Асия Несоевая. Не читайте такую прессу и таких журналистов никогда.

Фото: IMAGO/Rolf Zöllner / Global Look Press

Арестуют или нет? Встретила версию, будто бы Асию Несоевую придумали наши силовики для того, чтобы показать несостоятельность эмигрантских СМИ. Знаете, о том, что это был троллинг, спецоперация ФСБ или хитрая акция администрации президента, даже не слушайте. Никакое государство, никакая система не будет разрабатывать столь долгую многоходовочку со столь большим ущербом для себя. Ведь Несоевая писала в «независимые» СМИ даже не два, а, кажется, почти три года. Все это время она поставляла релоцировавшимся медиа ужасные рассказы о застреленных своими же офицерами срочниках, о невозможности похоронить бойцов без взятки, о последних СМС штурмовиков. Для спецоперации силовиков это очень долго, последствия очень тяжелые. Медиа работают не так.

Ужасающие десятки сюжетов этой, скажем так, журналистки разошлись по мировым СМИ, стали заголовками в самой громкой иностранной прессе и нанесли России колоссальный урон. Факт, что автор их выдумала, мало кто узнает: иностранная пресса об этом вряд ли сообщит, а если и сообщит, то ни обыватели, ни даже иностранные редакции не станут вспоминать, что именно сообщала эта Асия. Тем более что они цитировали уже не Асию, а публиковавшие ее СМИ.

Посмотрим. Если Асия Несоевая — все же спецпроект по дискредитированию уехавших медиа, то к ее организатору есть вопросы. Узнаем ли мы, что это было? Вообще, по логике событий, сейчас Асию Несоевую должны найти и завести на нее именно уголовное дело о дискредитации армии, так как эпизодов много.

Фото: РИА «Новости»

Но дела такого может и не быть, даже если Несоевая не проект российского государства. Например, автор может заключить сделку со следствием и пойти работать на органы, раз у нее такой талант. Спецслужбы вполне могут переманить столь ценный кадр, если ее личность действительно осталась анонимной для «свободных» СМИ, и внедрить куда-нибудь. Вообще, гадать по поводу феномена этой Асии не стоит. Просто так вышло. Человек нащупал системные проблемы в эмигрантской прессе и воспользовался ими. Для обычных читателей это должно стать уроком: следует учиться читать прессу. Если навыков чтения новостей нет, от греха подальше их в наше время лучше не читать вовсе.