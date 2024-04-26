Фейк: жителю Брянска пришла повестка по мобилизации | 360°

Общество 26 апреля 2024, 19:24 Фейк: жителю Брянска пришла повестка по мобилизации Информацию о мобилизации в Брянске опровергли

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Жителю Брянска якобы пришла на почту повестка с требованием явиться в военкомат для постановки на воинский учет. По Сети разошлись слухи, будто бы это связано с новой волной частичной мобилизации.

Фейк

Издание «Брянская улица» опубликовало заметку о том, что жителю Брянска пришла повестка из военкомата. Читатель удивился этому, предположив, что власти возобновили мобилизацию. Это спровоцировало слухи о наборе граждан в ряды ВС России из числа военнообязанных. Однако информация не соответствует действительности.

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Правда

Журналисты «Брянской улицы» обратились за разъяснениями, позвонив по телефону, указанному в повестке. В военкомате пояснили, что речи о мобилизации нет. Оказалось, что комиссариат собирает актуальные данные об отслуживших в армии.

Издание «Новости Брянска» также отправило запрос в районный комиссариат, чтобы прояснить ситуацию. В военкомате заявили, что повестки выписывают, чтобы уточнить место работы, паспортные данные мужчин. Массовой рассылки повесток в военкомат нет.

Президент России Владимир Путин заявил ранее, что необходимости в мобилизации сейчас нет. Войска пополняются за счет добровольцев и контрактников. Об этом писал РБК.

Вопросы воинского учета граждан указаны в «Положении о призыве на военную службу». Повестка для уточнения данных является отдельным документом и не связана с призывом на военную службу. По такому документу могут вызвать любого россиянина, который прикреплен к военкомату. Повестка может прийти мужчине, который уже отслужил и не попадает под призыв.

Систему воинского учета создали для хранения сведений о доступном государству людском ресурсе. Она позволяет рассчитывать, какое количество людей могут задействовать при призыве на военную службу, военных сборах или мобилизации. Благодаря уточнению по документам воинского учета можно организовать эти мероприятия и обеспечить явку граждан.

Таким образом, информация о мобилизации в Брянске не соответствует действительности. Районный комиссариат разъяснил ситуацию и сообщил, что повестки выписываются по разным нуждам, в том числе для актуализации данных.

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