Фейк: за рисунки мелом на асфальте россиянам грозит уголовная ответственность

В Сети распространилась информация о том, что россиянам грозит уголовная ответственность за рисунки на асфальте. Об этом сообщил ряд телеграм-каналов.

Если же силовые структуры расценят такие рисунки как вандализм, то возможна уголовная ответственность по статье 214 УК России.

В Сети появились сообщения, что россиянам якобы может угрожать уголовное наказание за рисование на асфальте. В одном из телеграм-каналов заявили, что за самостоятельное нанесение изображений на пешеходные дорожки и тротуары, особенно за нецензурные и оскорбительные надписи и рисунки, могут грозить штрафы и аресты.

Правда

На самом деле в телеграм-каналах расхватали материал издания «Абзац», где эксперт разъяснил случаи, при которых рисунки мелом на асфальте могут стать поводом для уголовного наказания.

Общественный деятель и специалист по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью журналистам заявил, что значение имеет не сам факт рисунка, а его смысловое наполнение. Например, за нецензурные или оскорбительные надписи и изображения могут оштрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей или арестовать на 15 суток.

Такие меры применяют к нарушителям с 16 лет. Если ребенок младше, то ответственность, как правило, возлагается на родителей за ненадлежащее воспитание по статье 5.35 КоАП России. В подобной ситуации возможно предупреждение или штраф от 500 до 2000 рублей.

Также Бондарь заявил, что во многих местных правилах благоустройства есть запрет на самостоятельное нанесение рисунков на пешеходные дорожки и тротуары. За нарушение этих требований предусмотрены санкции — мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП России влечет штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

На региональном уровне могут действовать собственные составы правонарушений. В некоторых ситуациях рисунки мелом способны повлечь реальное лишение свободы. Уголовная ответственность наступает, когда история доходит до вандализма, обозначенного в статье 214 УК России.

Под ним подразумевают повреждение имущества в общественных местах, возраст привлечения к ответственности начинается с 14 лет. По части 1 статьи 214 УК России возможно наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, обязательных работ до 360 часов, исправительных работ до одного года либо ареста до трех месяцев.

При отягчающих обстоятельствах, например совершении в группе либо на почве ненависти, часть 2 статьи 214 УК России предусматривает ограничение свободы до трех лет, принудительные работы или тюремный срок на тот же период. Еще суровее накажут за экстремистские лозунги, нарисованные мелками на асфальте — лишение свободы до четырех лет.

Разжигание вражды по расовым, национальным или религиозным признакам попадает под статью 282 УК России. Наказание — срок до пяти лет.

Следовательно, сведения о том, что простые рисунки мелом на асфальте автоматически влекут за собой административную или уголовную ответственность — фейк.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.