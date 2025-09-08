Фейк: за регистрацию в мессенджере MAX начнут выплачивать 24 тысячи рублей

Слух о выплате 24 тысяч рублей за переход на мессенджер MAX опровергли

В Сети завирусился слух, что россиянам якобы начнут выплачивать по 24 тысячи рублей за регистрацию в национальном мессенджере MAX. Однако после проверки выяснилось, что информация недостоверна.

Фейк

Аттракцион невиданной щедрости пообещали в Сети некоторые Telegram-каналы: единовременную выплату за регистрацию в мессенджере MAX, доступную на «Госуслугах». Якобы каждому россиянину от 18 лет выплатят за это по 24 тысячи рублей.

Правда

Проверка указывает на то, что данная информация является фейковой. Мошенники используют популярность тем, связанных с новым мессенджером. Они также используют узнаваемое название проекта для привлечения внимания, попадания в волну хайпа и создания видимости достоверности. Их единственная установленная цель — перенаправление трафика и увеличение аудитории сторонних Telegram-каналов.

Конкретный Telegram-канал, предположительно, тоже является распространителем фейков и, вероятно, участвует в мошеннических схемах, поскольку распространяет информацию о неких пособиях и выплатах.

Сайт организации, указанный в сообщении, не работает и ведет на так называемую заглушку с сообщением о том, что домен продается и оплачен на период, истекающий 25 ноября 2025 года. Вероятно, владельцы с помощью кликбейта стараются быстрее его реализовать.

Нередко подобными доменами и каналами пользуются мошенники, которые еще со времен ковида распространяли фейковые объявления о выплате пособий и выманивали средства граждан под видом комиссии.

Настоящие выплаты и пособия никогда не требуют предварительного внесения средств от граждан. Всю информацию о них можно найти на официальных сайтах, в частности на «Госуслугах». Авторы фейка намеренно использовали имя проекта для придания достоверности публикации, но исказили написание, добавив в середину слова дефис.

На текущий момент в официальных и верифицированных источниках, связанных с проектом MAX, отсутствуют какие-либо упоминания о программах выплат.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.