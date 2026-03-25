Фейк: выдачу загранпаспортов прекратили в России из-за предстоящего закрытия границ

В социальных сетях и телеграм-каналах разошлась информация, что жители крупных российских городов не могут подать онлайн-заявку на оформление загранпаспорта. Авторы вброса связали это с предстоящей мобилизацией и закрытием границ. Но настоящая причина заключается в высокой загрузке профильных ведомств.

Фейк

Авторы вброса даже назвали дату — 30 марта. Свою версию они аргументировали тем, что в отделениях МВД никаких очередей нет, а все желающие подать документы на загранпаспорт получили отказ.

Невозможность записаться на прием для оформления загранпаспорта из-за недоступности свободных слотов в отделениях МВД связана с объявлением о предстоящей мобилизации и закрытии границ. Такое сообщение появилось в ряде пабликов во «ВКонтакте» и телеграм-каналах.

Правда

Ассоциация туроператоров России заявила, что оформление загранпаспортов проходит в штатном режиме. По данным организации, ежегодно подразделения МВД обрабатывают более пяти миллионов заявлений, а самый пиковый период приходится на март—июнь, когда россияне готовятся к зарубежным поездкам во время летних отпусков.

Подать заявление можно лично в территориальных органах МВД, через МФЦ, паспортно-визовый сервис или на портале госуслуг. Срок оформления составляет от одного до трех месяцев, но в экстренных случаях документ изготовят за три дня.

В пресс-центре госуслуг Москвы в комментарии 360.ru заявили, что все городские МФЦ продолжили принимать документы для оформления загранпаспортов и никаких очередей или увеличенного срока ожидания нет.

Отказы в выдаче загранпаспорта получают только заявители, подавшие недостоверные сведения, имеющие доступ к государственной тайне, получившие повестку для призыва в армию, а также владеющие недействительным внутренним паспортом.

Фигурирующая во вбросе дата, вероятно, связана с датой начала весеннего призыва, который начнется 1 апреля. Перед его началом всегда появляются слухи об ограничениях выезда из страны. Причин для объявления новой мобилизации также нет. Никаких официальных заявлений для ее проведения власти не делали.

На портале госуслуг есть высокая загрузка отделов МВД, но подать заявку и выбрать слот на более позднее время вполне возможно Это лишь временное неудобство, а не полное прекращение документов. Сама подача заявления онлайн для оформления выездного документа проходит успешно.

Повышенный спрос, вероятно, связан не только с будущими отпусками, но и с новой нормой по выезду детей до 14 лет из России. С 20 января несовершеннолетние туристы могут покинуть страну только по загранпаспорту.

Правило, когда достаточно было только свидетельства о рождении, больше не действует, поскольку там нет фотографии. Эту меру ввели, чтобы исключить случаи незаконного вывоза детей за рубеж.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.