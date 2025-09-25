Фейк: всем совершеннолетним россиянам выплатят по 15 тысяч рублей

Сообщения о выплатах по 15 тыс. рублей гражданам от 18 лет оказались фейком

В Сети распространились сообщения, что всем российским гражданам якобы полагаются выплаты в размере 15 тысяч рублей. Эту информацию проверил 360.ru.

Фейк

Согласно появившимся в некоторых Telegram-каналах объявлениям, выплаты в 2025 году могут получить все граждане старше 18 лет.

Заявление для их оформления якобы можно подать через «Госуслуги» или в отделениях почты до 28 сентября.

В постах также уточнили, что размер выплаты зависит от возраста получателя.

Также авторы сообщения указали ссылку на ресурс «Госвыплаты.рф», который подается как официальный портал.

Правда

На самом деле к «объявлениям» прикрепили несколько адресов, которые ведут на неофициальный Telegram-канал «Госвыплаты.рф», где якобы размещается информация о мерах поддержки.

Авторы постов намеренно создают впечатление, что с помощью ресурса можно оформить государственную выплату.

Такой недобросовестный метод используют люди, которые хотят набрать как можно больше подписчиков и продвинуть канал.

Злоумышленники завлекают пользователей обещаниями оформить выплаты, а затем перенаправляют их к боту и предлагают оформить подписку.

Чаще всего подобные схемы используют мошенники — они привлекают аудиторию, а также собирают персональную информацию, в том числе паспортные данные и документы.

На официальных ресурсах Социального фонда и «Госуслуг» сообщений о выплатах, обещанных авторами сообщений в Telegram, нет.

Мошенническую схему с обещаниями денежных пособий уже использовали в июле 2025 года. Тогда в Telegram-каналах распространяли информацию о том, что все граждане России якобы могут получить выплату от Социального фонда.

Например, канал «Детские пособия и выплаты» сообщал о том, что 8 июля каждому россиянину зачислят по 15 тысяч рублей, если он успеет подать заявку до 13 июля.

Авторы пытались убедить пользователей, что они могут получить деньги, если имеют российское гражданство.

В постах подчеркивалось, что деньги якобы направлялись в течение пяти дней независимо от уровня дохода заявителя.

Эту информацию официально опровергли в Соцфонде и уточнили, что объявления в Telegram фейковые, написала lenta.ru.

Подобные ложные посты регулярно возникают и в соцсетях: их замечали в январе, феврале и апреле.

Информацию об этом публиковали kp.ru и Media73. В каждом случае региональные отделения Социального фонда опровергали информацию о выплатах.