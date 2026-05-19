Фейк: возраст вступления в брак в России снизят до 14 лет из-за плохой демографии

Редакции СМИ, а также администраторы пабликов и телеграм-каналов объявили, что эксперты РАН выступили с идеей снизить возраст вступления в брак до 14 лет в связи с демографическим кризисом. Никакого подобного заявления ученые не делали, а авторы вброса невнимательно прочитали заявление председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова о повышении возраста молодежи до 39 лет.

Фейк

Демографы и эксперты Российской академии наук призвали снизить возраст вступления в брак до 14 лет . Свою инициативу они объяснили постепенным снижением количества населения, а также тем, что в южных регионах России взросление происходит раньше.

Правда

Заявление о возможности вступления в брак с 14 лет возникло из-за неправильной трактовки заявления председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова. Он критически оценил предложение главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой включить в молодежь людей до 39 лет.

Крупнов заявил, что продвижение подобных инициатив приводит к тому, что россияне позднее создают семьи и заводят детей.

«В нашей стране крайне важно не просто не повышать возраст вступления в брак, а постепенно снижать его. Это государственная и общенациональная задача. Если мы будем бесконечно продлевать понятие молодости, например до 70 лет, это приведет лишь к потворству негативным демографическим и физиологическим тенденциям», — пояснял он в комментарии ИА НСН.

Ни о каком снижении возраста для вступления в брак до 14 лет Крупнов не говорил. Кроме того, институт, который он представляет, не имеет никакого отношения к Российской академии наук.

Академик РАН Геннадий Онищенко ранее допускал повышение границы возраста молодежи с 35 лет после поднятия общего уровня продолжительности жизни. Он как раз и отмечал, что в южных республиках взросление наступает раньше. Но о снижении возраста брака Онищенко также не заявлял.

Семейный кодекс в современной редакции считает возрастом для заключения брака 18 лет. При наличии уважительных причин муниципалитеты могут дать разрешение на свадьбу молодым людям 16 лет.

При этом право снижать брачный возраст до 14 лет имеют только региональные власти и только в исключительных случаях, к которым относятся беременность, рождение ребенка или тяжелая жизненная ситуация. Подростки могут заключить брак только с разрешения родителей или законных представителей.

Такая норма действует во Владимирской, Вологодской, Московской, Орловской, Самарской, Тамбовской и Тульской областях. В Мурманской, Рязанской и Челябинской областях минимальный брачный возраст начинается с 15 лет.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина еще в 2025 году подчеркивала, что инициатива о массовом снижении брачного возраста не найдет поддержки.

Она поясняла, что подростки еще сами являются детьми и столкнутся с большими сложностями при воспитании собственных детей.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.