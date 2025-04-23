Фейк: воду в Донецке начнут подавать раз в трое суток

Информацию о подаче воды в Донецке раз в трое суток опровергли

В Сети распространили информацию, что в Донецкой Народной Республике воду начнут подавать всего лишь раз в три дня. Однако эти данные ничего общего с действительностью не имеют.

Фейк

Распространители подобных слухов утверждают, что проблема водоснабжения в ДНР якобы не решается на протяжении трех лет, а теперь коммунальные службы перейдут на план подачи воды раз в трое суток.

Несмотря на это, с августа 2024 года с жителей якобы вновь взимают плату за воду, хотя с марта 2022-го до «стабилизации обстановки» действует мораторий на оплату. Фактических улучшений в системе водоснабжения не зафиксировано. Глава ДНР Денис Пушилин связал сложившуюся ситуацию с действиями противника, утверждают анонимные недоброжелатели.

Правда

Врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков в Telegram-канале опроверг подобные сообщения.

«В соцсетях, СМИ и Telegram-каналах появилась ложная информация о том, что вода в Донецке якобы будет подаваться раз в трое суток. Это не так. Мы видим очередной перегиб и фейк журналистов и провокаторов, не соответствующий действительности. График остается прежним», — подчеркнул он.

Чертков признал, что ситуация с водоснабжением региона продолжает оставаться сложной, но контролируемой. По его словам, существующие водные ресурсы не покрывают полной потребности территории, что создает системный дефицит.

«Не поддавайтесь на провокации отдельных СМИ и Telegram-каналов, которым нужен только хайп. Те же, кто хочет разобраться в ситуации, понять и оценить, с какими трудностями действительно сталкивается Донбасс и как их преодолевает, добро пожаловать, мы все покажем и расскажем», — добавил врио председателя правительства ДНР.

Он напомнил, что оплата за водоснабжение производится по фактическим показаниям счетчиков. В случае их отсутствия — по норме потребления. При этом учитываются только те дни, когда вода подавалась потребителю.

С опровержением в Telegram-канале выступило и Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР.

«Заявление об изменении графика водоснабжения не соответствует действительности. Водоснабжение жителей Донецка осуществляется по прежнему графику — через день», — сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка.

Он также отметил, что на данный момент объемов воды для перехода на ежедневный график подачи недостаточно.

ГУП ДНР «Вода Донбасса» также опровергло распространяемую в Сети информацию.

«Вода в Донецк подается по прежнему графику — через день. При этом при наличии счетчика оплата осуществляется по фактическим показаниям, в случае отсутствия счетчика — по норме потребления, при этом учитываются только те дни, когда вода подавалась потребителю» — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

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