Фейк: водителей без ОСАГО начнут автоматически штрафовать через дорожные камеры

С 1 ноября россияне якобы будут получать штрафы за отсутствие ОСАГО автоматически через дорожные камеры. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

В Telegram-канале «Россия 24/7» появился пост, в котором говорится, что с 1 ноября 2025 года за отсутствие полиса ОСАГО автовладельцев будут штрафовать автоматически, с помощью камер. При этом за первый случай будет взиматься штраф в 800 рублей, а за каждый повторный случай будет взыскиваться по пять тысяч рублей.

Правда

Стоит упомянуть об источнике новости — это Telegram-канал украинских ЦИПсО, который уже давно маскируется под российский новостной ресурс. Связь с украинской сетью Telegram-каналов была давно раскрыта хакерами из проекта «Немезида». 360.ru писал об этом при разоблачении других фейков, которые периодически публикует «Россия 24/7». Все каналы из расследования курируются ограниченной группой людей.

Ранее, действительно, появлялись сообщения о том, что уже с 1 ноября штрафы за отсутствие ОСАГО будут назначаться автоматически. «Известия», к примеру, даже выяснили, что соответствующие штрафы будут выписываться не чаще, чем раз в 24 часа.

О соответствующей дате — 1 ноября 2025 года — также рассказывала автоюрист, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Соловьева в материале РИА «Новости».

Однако информация о том, что с 1 ноября начнут штрафовать автовладельцев без страховки, не соответствует действительности. Первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин в комментарии ТАСС заявил, что вопрос выявления в автоматическом режиме автомобилей без полиса ОСАГО находится на стадии обсуждения, официальных решений о запуске механизма пока нет.

В то же время «Российская газета» пояснила, что автоматическая фиксация автомобилей без оформленного полиса ОСАГО может начаться с 1 ноября, но в качестве эксперимента. При этом штрафы выписываться не будут. Соответствующий эксперимент планировали начать с 1 июля 2025 года, однако его старт отложили.

«Российская газета» приводит комментарий представителей Российского союза автостраховщиков. Сообщается, что принципы действия эксперимента по проверке ОСАГО с применением дорожных камер, несмотря на перенос срока запуска, останутся прежними. Так, если автомобилист нарушит правила дорожного движения и попадет в объектив камер фото- и видеофиксации, его автоматически проверят на наличие полиса ОСАГО.

Если полиса нет, в личный кабинет на портале «Госуслуг» вместе со штрафами за нарушение ПДД ему придет уведомление об отсутствии ОСАГО. То есть сначала будет приходить только предупреждение и предложение уведомить об ошибке, если полис все же имеется. Эксперимент запускается в том числе для того, чтобы уменьшить количество ошибок, синхронизировать базы ГИБДД и страховщиков, подготовить граждан. Отлаживать работу будут не менее чем до конца 2025 года.

Когда такие незастрахованные автомобилисты начнут получать реальные штрафы с камер, пока не сообщается.

Таким образом, информация о том, что в России с 1 ноября 2025 года начнут выписывать штрафы за отсутствие ОСАГО через камеры автоматической фиксации нарушений, не соответствует действительности.

