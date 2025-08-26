Фейк: власти по WhatsApp проверяют данные граждан для вручения госнаград

В Сети завирусился слух, что российские власти якобы подготовили проект приказа по государственным наградам и сейчас проверяют личные данные граждан, которых будут чествовать. Такие сообщения рассылают в мессенджере WhatsApp*.

Фейк

В СМИ и Telegram-каналах распространилась информация, что появились рассылки в мессенджере WhatsApp*. В них говорится, что власти якобы подготовили проект приказа о награждении граждан и в настоящее время ведут проверку их личных данных для предстоящего чествования.

Правда

На самом деле приказа, о котором идет речь, не существует. Это очередная попытка мошенничества, построенная по определенной схеме.

Следует четко понимать: сотрудники любых официальных ведомств никогда не станут использовать мессенджеры, для того чтобы уточнять или проверять личные данные.

Рассылка подлинных приказов и служебных документов через подобные каналы связи строго запрещена.

Злоумышленники взламывают аккаунты российских пользователей, используя замаскированные вредоносные файлы. В случае открытия такого файла пользователь фактически предоставляет фишинговым приложениям доступ к своему смартфону, что приводит к хищению конфиденциальных данных.

Таким образом, информация о том, что власти якобы подготовили проект приказа по государственным наградам и сейчас проверяют личные данные граждан, которых будут чествовать, рассылая такие сообщения в WhatsApp*, является фейком.

Упомянутого приказа не существует — это мошенническая схема. Представители ведомств никогда не запрашивают личные данные через мессенджеры и не рассылают официальные документы через такие каналы, так как это запрещено.

При открытии такого файла на смартфоне автоматически устанавливается фишинговое приложение, получающее полный доступ к конфиденциальным данным.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.