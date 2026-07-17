Фейк: в Воронежской области станут продавать топливо только местным жителям

В Сети распространились сообщения о том, что топливо в Воронежской области будут продавать только жителям региона. Для покупки якобы придется подтвердить свое место жительство, показав документы. на самом деле это неправда, никаких ограничений не вводили.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ, ограничивающий продажу бензина и дизеля. Теперь его смогут купить только местные жители, водителям придется предъявить документы, подтверждающие прописку в регионе.

Правда

На самом деле документ, который прикрепили в публикации о нововведении — подделка. Он отсутствует на официальном портале правовых актов области и в государственных реестрах. Это подтверждает, что региональные власти не устанавливали запретов на продажу топлива для иногородних и не объявляли о его недостатке.

Кроме того, визуальное оформление документа противоречит официальным стандартам: дата и номер в настоящих актах печатаются, а не заполняются от руки, а заголовок должен быть отцентрован, чего в фальшивке нет. Указан номер 134/2, а действующие указы губернатора имеют нумерацию с приставкой «-у», например, 127-у, 152-у. Дробь в номере для такого вида актов не применяют.

Пункт о возложении контроля на Министерство тарифного регулирования тоже выглядит натянуто: это ведомство регулирует цены и тарифы, а не занимается распределением топлива для физических лиц на заправках. В случае реального введения таких мер логичнее было бы задействовать Минпромторг, штаб по обеспечению топливом, УФАС, органы внутренних дел или другие профильные структуры.

В середине июля власти региона действительно говорили о непростой топливной ситуации. Однако официальные меры касались лишь лимитов отпуска топлива, запрета на залив в канистры и усиления контроля за поставками. Никакой информации о продаже бензина исключительно по документам в Воронежской области не было.

Ограничение продажи топлива гражданам из других регионов касается принципа свободного перемещения товаров и нарушает функционирование экономического пространства. Для такого режима потребовалось бы серьезное федеральное правовое основание, а не просто распоряжение губернатора.

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