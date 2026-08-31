Фейк: в Воронежской области сократят 30% учителей
Видео о сокращении 30% учителей в Воронежской области оказалось ложным
В Сети завирусился ролик с главой Воронежской области Александром Гусевым, в котором он якобы сообщил о сокращении учителей в школах региона. Однако он оказался полностью фейковым.
Фейк
В видео губернатор якобы сообщает, что в регионе нет средств, из-за чего под сокращение отправят 30% учителей.
Также в ролике Гусев якобы заявляет, что Воронежская область переходит в режим военной экономики, и всем местным жителям «пора принять новую реальность».
Ролик распространяется преимущественно украинскими или анонимными каналами о якобы новостях российских регионов.
Правда
На самом деле заявление губернатора Воронежской области о сокращении учителей на 30% — дипфейк за основу которого взяли видео реального заявления Гусева по результатам выездного заседания правительства в Борисоглебске Воронежской области. Это можно понять и по надписи на карте над правым плечом губернатора в фейковом видео.
Оригинальное видео с заявлением губернатора публиковали в мессенджере «Макс» в июне 2026 года. Для создания фейка злоумышленники изменили не только звуковую дорожку, но и подстроили мимику и артикуляцию Гусева.
Власти Воронежской области опровергли информацию о сокращении учителей. По данным местных изданий, решений о массовом сокращении педагогов в Воронежской области не принимали.
Власти подчеркнули, что настоящие заявления Александра Гусева выходят только на его официальных страницах и информационных ресурсах правительства области.
О том, что учителей в Воронежской области никто не собирается сокращать, можно опосредованно сделать вывод из заявлений министра образования региона Натальи Салогубовой на августовском педагогическом совещании.
В своем докладе она подвела итоги работы системы образования региона в 2025/2026 учебном году, рассказала о ключевых направлениях ее развития и обозначила задачи на новый учебный год.
Одной из ключевых новостей для работников сферы образования стало объявление об изменении финансовых условий. С 1 сентября в Воронежской области увеличивается базовый оклад учителей и воспитателей. Кроме того, предусмотрены дополнительные региональные стимулирующие выплаты, в том числе для молодых специалистов.
Министр также отмечала высокие позиции региональной системы образования в общероссийском рейтинге. По итогам всестороннего мониторинга Министерства просвещения России Воронежская область вошла в десятку лучших регионов страны.
Таким образом, информация о сокращении 30% учителей в Воронежской области в начале учебного года является недостоверной.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.