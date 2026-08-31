Фейк: в Воронежской области сократят 30% учителей

В Сети завирусился ролик с главой Воронежской области Александром Гусевым, в котором он якобы сообщил о сокращении учителей в школах региона. Однако он оказался полностью фейковым.

Фейк

В видео губернатор якобы сообщает, что в регионе нет средств, из-за чего под сокращение отправят 30% учителей.

Также в ролике Гусев якобы заявляет, что Воронежская область переходит в режим военной экономики, и всем местным жителям «пора принять новую реальность».

Ролик распространяется преимущественно украинскими или анонимными каналами о якобы новостях российских регионов.

Правда

На самом деле заявление губернатора Воронежской области о сокращении учителей на 30% — дипфейк за основу которого взяли видео реального заявления Гусева по результатам выездного заседания правительства в Борисоглебске Воронежской области. Это можно понять и по надписи на карте над правым плечом губернатора в фейковом видео.

Оригинальное видео с заявлением губернатора публиковали в мессенджере «Макс» в июне 2026 года. Для создания фейка злоумышленники изменили не только звуковую дорожку, но и подстроили мимику и артикуляцию Гусева.

Власти Воронежской области опровергли информацию о сокращении учителей. По данным местных изданий, решений о массовом сокращении педагогов в Воронежской области не принимали.

Власти подчеркнули, что настоящие заявления Александра Гусева выходят только на его официальных страницах и информационных ресурсах правительства области.

О том, что учителей в Воронежской области никто не собирается сокращать, можно опосредованно сделать вывод из заявлений министра образования региона Натальи Салогубовой на августовском педагогическом совещании.

В своем докладе она подвела итоги работы системы образования региона в 2025/2026 учебном году, рассказала о ключевых направлениях ее развития и обозначила задачи на новый учебный год.

Одной из ключевых новостей для работников сферы образования стало объявление об изменении финансовых условий. С 1 сентября в Воронежской области увеличивается базовый оклад учителей и воспитателей. Кроме того, предусмотрены дополнительные региональные стимулирующие выплаты, в том числе для молодых специалистов.

Министр также отмечала высокие позиции региональной системы образования в общероссийском рейтинге. По итогам всестороннего мониторинга Министерства просвещения России Воронежская область вошла в десятку лучших регионов страны.

Таким образом, информация о сокращении 30% учителей в Воронежской области в начале учебного года является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.