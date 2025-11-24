Фейк: в Сети появилась свежая база персональных данных пользователей МАХ

В Сети бурно обсуждали новость о якобы слитой свежей базе персональных данных пользователей российского мессенджера МАХ. Однако в действительности эта информация не имеет ничего общего с правдой.

Фейк

В Сети появились сообщения об утечке персональных данных пользователей МАХ — якобы документ содержит записи 2,6 миллиона человек.

Авторы поста в Telegram-канале «Больше, чем ФАКТ» подвергли сомнению официальное количество пользователей мессенджера, заявив, что 2,6 миллиона записей — многократно меньше числа зарегистрировавшихся.

Правда

На самом деле, не было никакой утечки. Об этом сообщили в Центре безопасности мессенджера МАХ.

«Распространяемая информация — очередной фейк», — рассказали представители платформы в комментарии для «Лапши Медиа».

По итогам проверки информации, распространяемой анонимным источником, эксперты констатировали, что она не имеет никакого отношения к мессенджеру, так как МАХ не хранит данные пользователей в указанных форматах. Кроме того, среди юзеров в выставленной базе содержались сведения о людях, которые никогда не устанавливали приложение.

Данные пользователей МАХ надежно защищены, подытожили представители мессенджера.

Подобные посты об утечке уже распространялись, в частности, чуть более месяца назад, 19 октября. Однако в Минцифры тогда опровергли информацию о бреши в системе информационной безопасности платформы.

Автор поста об утечке опубликовал сэмпл, содержащий 15 записей, в которых указаны якобы ID пользователей «Госуслуг». Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID «Госуслуг» не совпадает с ФИО реальных пользователей, сообщали тогда в Минцифры.

Информацию об утечке опровергли и в администрации самого мессенджера МАХ. Соответствующий комментарий распространил ТАСС.

МАХ создали как средство защиты от мошенников и альтернативу зарубежным мессенджерам, на просторах которых и развернулась деятельность по выманиванию денег у россиян. Безопасность платформы поставлена во главу угла. Инфраструктура мессенджера построена по принципу многоуровневой защиты, включая шифрование на всех этапах передачи данных. Несанкционированный доступ к данным площадки фактически невозможен.

Что касается сомнений авторов фейка в количестве реально зарегистрированных пользователей, то сомневаться в официальных данных нет никаких причин.

По данным на середину ноября, на платформе зарегистрировалось 55 миллионов пользователей, а среднесуточная аудитория превышает 22 миллиона.

Рекордное число активных пользователей за сутки зарегистрировали 6 ноября, когда показатель достиг 25,6 миллиона. Также с момента запуска приложения и до середины ноября пользователи отправили 4,4 миллиарда сообщений, позвонили более миллиарда раз и записали 43 миллиона видеокружков.

Таким образом, информация об утечке данных 2,6 миллиона пользователей мессенджера МАХ оказалась недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.