Фейк: в РПЦ призвали россиян платить церковную десятину

В Сети появилась информация, что Русская православная церковь якобы призвала россиян платить церковную десятину. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

В социальных сетях и мессенджерах распространяют слух о том, что якобы РПЦ призывает россиян платить церковную десятину.

Данный вывод авторы публикаций сделали из отрывка видео, в котором клирик храма Казанской Божией Матери в Иркутске протоиерей Сергий Кульпинов призвал прихожан жертвовать десятую часть дохода на нужды храма, чтобы как содержать само здание, так и платить служащим.

Правда

Представители РПЦ опровергли эту информацию. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram-канале заявил, что протоиерей Кульпинов выражал личное мнение, которое нельзя трактовать как позицию РПЦ.

«Отдельный священник, даже имеющий определенную известность, не уполномочен говорить от лица всей Русской православной церкви и выступать с какими-либо официальными заявлениями. Хотя у него, естественно, как у любого человека, может быть и есть свое частное мнение по тем или иным, в том числе и светским, вопросам», — сказал он.

Легойда призвал священнослужителей к ответственности и взвешенности в публичных заявлениях, особенно на острые темы. Он напомнил, что любое слово могут вырвать из контекста и использовать для создания информационной волны.

«Во-вторых, и это крайне важно, к коллегам-журналистам. В стремлении к сиюминутной сенсационности и кликабельности заголовков личное мнение рядового священника в некоторых публикациях порой превращается едва ли не в официальную позицию Церкви. Это в корне неверно и вводит в заблуждение аудиторию», — подчеркнул председатель Синодального отдела.

Зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что пожертвования являются добровольным делом для общины храма.

«Конечно, кроме прихожан, некому содержать храм, священника и его семью. Это моральная обязанность верующего, который располагает средствами. Возможно, батюшка Кульпинов попытался напомнить это в слишком навязчивой форме. И разумеется, новозаветная Церковь никогда не устанавливала жестких требований по размеру пожертвований или их доли от дохода», — сказал он.

Кипшидзе подчеркнул, что вне зависимости от того, есть у человека деньги или нет, он может прийти в храм и попросить о духовной или молитвенной помощи.

В пресс-службе Иркутской епархии разъяснили, что протоиерей Кульпинов выразил слова в частном порядке как ответ на конкретный вопрос.

«Русская православная церковь, в отличие от большинства зарубежных церквей и прочих религиозных объединений, не требует отчисления конкретного процента дохода верующего на содержание прихода, который он посещает. Иркутская епархия в данном вопросе полностью разделяет общую позицию РПЦ», — напомнили в епархии.

В пресс-службе также акцентировали внимание на том, что протоиерей не призывал к обязательному и принудительному введению десятины, ссылаясь на первоисточник. Поэтому его слова можно назвать вырванными из контекста и неправильно трактованными.

В Иркутской епархии подчеркнули, что «добровольные приношения прихожан действительно являются единственным источником финансирования приходов». Но размер этих пожертвований зависит только от их решения и материальных возможностей.

Церковная десятина— добровольное пожертвование верующих в размере десятой части дохода на содержание храма, духовенства и благотворительные нужды. В православной традиции она рассматривается как нравственная обязанность верующего, но не является обязательным фиксированным налогом.

