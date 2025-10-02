Фейк: в России запретят вход с собаками и кошками в магазины и кафе

Сообщения о запрете входа в магазины с питомцами оказались недостоверными

В соцсетях стали распространяться сообщения о том, что в любые кафе и магазины посетителям нельзя будет заходить с питомцами. Эту информацию проверил 360.ru.

Фейк

В Сети появились посты, в которых россиян предупреждают о новом запрете — якобы скоро в стране нельзя будет заходить с собаками и кошками в магазины и кафе. В сообщениях указали, что законопроект уже получил поддержку в Госдуме, Следственном комитете и Роспотребнадзоре.

Правда

На самом деле поводом для появления такой информации в соцсетях стало обсуждение вопроса о питомцах в Госдуме.

По данным «Парламентской газеты», рабочая группа по защите людей от нападений животных провела в сентябре заседание. Руководит этой группой глава думского Комитета по защите семьи Нина Останина.

Парламентарии обсудили инициативу о введении полного запрета на посещение с собакой магазинов, заведений общепита, медицинских и образовательных организаций, учреждений культуры. Согласно этому проекту, исключением должны стать только питомцы-поводыри.

Также инициатива подразумевает введение новых четких норм по перевозке животных в общественном транспорте. Сейчас правила устанавливают власти регионов, а единый федеральный регламент отсутствует.

Авторы инициативы предложили ввести обязательную норму — перевозить собак только в наморднике, на коротком поводке или в переноске. Исключением в таком случае призывают сделать только питомцев-поводырей.

Останина рассказала, что законопроект уже направили в СК и Роспотребнадзор на согласование, сообщил РБК.

«У Следственного комитета замечаний и возражений правового характера по представленному законопроекту не имеется. Позиция Роспотребнадзора будет представлена в правительстве при подготовке официального отзыва», — уточнила Останина.

В «Парламентской газете» отметили, что депутаты только подготовили законопроект к внесению, но он еще не рассматривался на пленарных заседаниях.

В системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы документ не зарегистрировали.

До принятия законопроекты всегда рассматривают в нескольких чтениях. Во время этого процесса инициативу могут отправить на доработку или забраковать.

Первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в комментарии «Российской газете» подчеркнул, что в Госдуме проект закона о запрете посещения кафе, ресторанов и магазинов с собаками и кошками не рассматривается.

Депутат выразил мнение, что владельцы заведений сами могут принять решение о том, стоит ли запрещать посетителям заходить внутрь с животными.

«Это их собственность, и они сами определяют, насколько политика может быть лояльной к посетителям», — отметил парламентарий.

Он добавил, что в России 57% российских семей имеют домашних животных, и оснований вводить ограничительные меры нет.

По его словам, российское законодательство устроено таким образом, что представители бизнеса сами устанавливают правила касательно собак.

«Мы пока не видим оснований для того, чтобы менять эту практику. Если торговый центр считает, что для них это актуально — присутствие посетителей с животными, если это им увеличивает трафик и, значит, повышает лояльность со стороны клиентов, пускай сохраняют такую возможность», — подчеркнул Бурматов в беседе с «Российской газетой».

Сообщения о скором введении повсеместного запрета на вход в кафе и магазины с домашними животными оказались недостоверными.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.