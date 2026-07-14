Фейк: в России запретят соцсети детям до 14 лет

Данные о запрете соцсетей детям до 14 лет в России оказались недостоверными

В Сети появилась информация, что в России введут ограничения для детей до 14 лет на использование соцсетей уже в 2027–2028 годах. Однако проверка доказала, что она оказалась ложной.

Фейк

В некоторых мессенджерах и пабликах появились сообщения, что в России введут ограничения для детей в соцсетях уже в 2027–2028 годах. Идею приписывают зампреду комитета Госдумы по информполитике Андрею Свинцову.

Судя по слухам, меры могут затронуть не только социальные сети, но и чат-боты с искусственным интеллектом. Также утверждается, что доступ к потенциально опасным платформам предлагается ограничить до 14 лет, а после этого обучать подростков безопасному использованию ИИ.

Правда

Информация не соответствует действительности: в России не рассматривали и не принимали такой законопроект. В Сети завирусился именно личный прогноз депутата Андрея Свинцова, а не официальная позиция Госдумы или правительства.

Сам Свинцов говорил о возможных сроках, используя условные формулировки. В его прямой речи прозвучало: «Я думаю, что это 2027–2028 год, когда мы тоже будем вводить такое регулирование». Важно, что это субъективное мнение, а не решение законодательного органа.

Депутат комментировал новости из Европы, а именно планы Урсулы фон дер Ляйен и публикации The Guardian, и лишь проводил параллели с мировыми трендами, упоминая Австралию, Турцию, Казахстан и Китай. Он выступал как наблюдатель, а не как автор конкретного законопроекта.

Также Свинцов вовсе не призывал к тотальному бану на все цифровые сервисы. Он четко обозначил двусторонний подход: ограничить доступ к потенциально опасным платформам для детей до 14 лет, а с 14 лет внедрять обязательное обучение безопасной работе с ИИ.

«И параллельно с этим необходимо максимально быстро с 14 лет внедрять базовые уроки по основам использования искусственного интеллекта. За этим тоже будущее», — отмечал парламентарий.

На сегодняшний день нет ни текста законопроекта, ни поручений президента или правительства, ни даже думских слушаний по этому вопросу с конкретной датой. А 2027–2028 годы — это исключительно гипотетическая оценка самого депутата.

Распространяемая новость — типичный пример передергивания, когда частное мнение одного парламентария выдают за официальное решение властей.

В российском праве уже есть механизмы, которые развивают детей в цифровой среде. Закон № 124-ФЗ предусматривает меры по обеспечению информационной безопасности детей. Закон № 436-ФЗ описывает систему классификации и экспертизы детской информационной продукции.

Федеральные проекты по цифровой образовательной среде и центры «IT-куб» прямо ориентированы на обучение цифровой грамотности, программированию и знакомству с технологиями искусственного интеллекта.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.