Фейк: в России вводят штрафы за авторизацию на сайтах через иностранную почту

Новости о штрафах за авторизацию на сайтах через иностранную почту опровергли

В России якобы вводят штрафы для пользователей, которые авторизуются на российских сайтах с помощью иностранных почтовых адресов. Эта информация оказалась фейком.

Фейк

В Сети распространилась информация о том, что в России вводят штрафы для пользователей, которые авторизуются на российских сайтах с помощью иностранных почтовых адресов.

В частности, сообщается, что размер штрафов может достигать 700 тысяч рублей, а сами взыскания ввела Госдума. И теперь войти в аккаунт можно только по российскому номеру телефона, через «Госуслуги», биометрию или российскую почту.

Правда

На самом деле, формулировка «теперь войти в аккаунт можно только по российскому номеру телефона, через „Госуслуги“, биометрию или российскую почту» не соответствует действительности. Запрет на регистрацию новых пользователей с помощью почтовых адресов на иностранных сервисах действует с конца 2023 года, 1 декабря 2023 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2023 N 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ и Федеральный закон „О связи“».

В нем было прописано, что владельцы российских сайтов и программ, где предусмотрена авторизация пользователей, должны проводить ее одним из четырех способов:

по номеру мобильного телефона. Оператор связи может быть нероссийским — требований к нему в законе не предъявляется;

через ЕСИА — проще говоря, с помощью «Госуслуг»;

через ЕБС, где хранятся биометрические данные россиян. Это изображения лица и образцы голоса, с помощью которых можно подтвердить свою личность;

с помощью иной информационной системы, которой владеет гражданин России без второго гражданства или российское юрлицо. Таким условиям отвечают SSO, они же — системы авторизации, например, VK ID и Яндекс ID.

ФЗ № 406 от 31.07.2023 накладывает запрет на часть некогда популярных способов авторизации на российских сайтах. В частности, это касалось всех иностранных сервисов, к которым относятся Apple ID, Google Account и другие.

При этом, ограничения не касались зарубежных сайтов: если владелец платформы — гражданин другой страны или иностранная организация, то он может сохранить авторизацию через Google, Apple и любые другие SSO.

Отдельно стоит отметить, что запрет не касается иностранных электронных почт. Их по-прежнему можно использовать для регистрации или авторизации. Закон касается только систем авторизации, или SSO, позволяющих заходить на сайты через учетную запись в сторонней экосистеме. К таковым относятся Apple ID, Google ID и другие. Ограничение распространяется именно на зарубежные сервисы авторизации.

Если пользователь заходит на сайт через электронную почту — даже иностранную, — все происходит иначе. Его аутентификация проводится не на стороне почтового сервиса, а на самом российском сайте, где хранится электронный адрес, он же логин, — и пароль. Именно программное обеспечение российского сайта будет «информационной системой, обеспечивающей авторизацию». И это соответствует требованиям закона.

В ноябре 2023 года первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ депутат Антон Горелкин в своем телеграм-канале разъяснял, что мораторий коснется только пункта о российском контроле за системами авторизации.

Зарубежные системы (например, кнопки входа при помощи Google и Apple ID) с 1 декабря российские сайты и приложения должны были убрать.

Пользоваться зарубежной электронной почтой никто не запрещал, об этом также рассказал депутат Горелкин. Он назвал ошибочным убеждение, что зарубежная почта окажется под запретом. И отметил, что некоторые российские почтовые сервисы использовали этот миф в своих целях, убеждая людей переносить к ним аккаунты с Gmail. По его словам, закон не содержит требований к электронной почте, если она используется в качестве логина. Парламентарий также привел ссылку на подробный разбор истории «с запретом на авторизацию с помощью зарубежных почтовых адресов», который сделали эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

В публикации говорится, что закон не содержит требований к логину, а обязывает установит российский контроль над самим сервисом авторизации.

9 июня 2026 года Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла законопроект, согласно которому будут введены штрафы для физических, должностных и юридических лиц за неисполнение требований ФЗ № 406 от 31.07.2023. Ранее штрафных санкций не было.

Физическим лицам грозит от 10 до 20 тысяч рублей, должностным — от 30 до 50 тысяч, юридическим — от 500 до 700 тысяч.

Первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин еще в ноябре 2025 года в своем телеграм-канале отмечал, что обычных пользователей интернета штрафы не коснутся — только владельцев сайтов и приложений, которые уже игнорируют закон с 1 декабря 2023 года.

Также парламентарий подчеркнул, что инициатива направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран.

С опровержением запрета на использование зарубежных почтовых сервисов выступил и Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Парламентарий заявил, что информация не только не соответствует действительности, но и носит признаки массового вброса, на пустом месте будоражащего российское общество.

Законопроект, по словам депутата, устанавливает ответственность исключительно для владельцев сайтов в сети «Интернет» в рамках обеспечения ими механизма авторизации пользователей, который был определен еще 3 года назад, в 2023 году. Владельцами сайта могут быть как юридические и должностные лица, так и физические лица — обычные граждане. И именно на эту категорию лиц — владельцев сайтов возлагается ответственность за нарушение закона. Абсолютного большинства наших граждан, пользователей соцсетей эти изменения никоим образом не коснутся.

Отдельно напомним, что после принятия закона в Госдуме он должен еще быть рассмотрен верхней палатой Федерального собрания РФ — Советом Федерации, а затем поступить на подпись президенту страны.

Пользователями зарубежных почтовых адресов является большая часть населения. Google-аккаунты являются одним из элементов операционной системы Android. Без соответствующего аккаунта пользоваться смартфоном можно, однако большинство функций будет урезано.

Например, невозможно создавать резервные копии через Google Drive или найти устройство в случае потери. Создание аккаунта Google подразумевает получение адреса в почтовом сервисе Gmail, многие пользователи пользуются ими как основными.

Таким образом, информация о том, что в России ввели штрафы для пользователей, которые используют иностранную электронную почту для авторизации на российских сайтах, недостоверна.

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