Фейк: в России ввели штрафы для арендодателей за отказ оформить временную прописку жильцу

В России ужесточили правила аренды жилья. Теперь арендодатели обязаны оформлять временную прописку для жильцов, а за отказ от этого ввели штрафы. Так ли это — разобрался 360.ru.

Фейк

В Telegram-канале «Россия 24/7» появился пост, в котором говорится, будто в России ужесточили правила аренды жилья. В публикации указано, что теперь, если человек снимает квартиру более чем на 90 дней, он обязан оформить временную прописку, и владелец жилья не имеет права этому препятствовать. Штраф за отказ оформить прописку для собственника может достигать семи тысяч рублей.

Правда

Сначала нужно напомнить, что Telegram-канал «Россия 24/7» лишь маскируется под российский новостной паблик, на самом деле это проект из сети украинских Telegram-каналов, управляемых ЦИПсО. Сайт 360.ru ранее публиковал материалы о связи Telegram-канала с Украиной и отмечал антироссийскую направленность постов.

Что же касается «ужесточения правил аренды жилья», то никакого ужесточения не было. Правила как были, так и остались. Поводом для поста в проукраинском Telegram-канале стала статья ТАСС с напоминанием от эксперта Общественной палаты России Евгения Машарова в преддверии сезона долгосрочной аренды о том, что временная регистрация при аренде более 90 суток необходима по закону.

Напомним, что институт прописки в России был упразднен в 1993 году, она была заменена регистрацией по месту жительства. Если человек на время более 90 дней переезжает с места постоянной регистрации, он обязан оформить временную регистрацию на новом месте.

Как напомнил эксперт ОП РФ Машаров, собственники жилья не должны препятствовать временной регистрации арендаторов. Для владельцев предусмотрен штраф в соответствии со ст. 19.5.1 КоАП РФ — от пяти до семи тысяч рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и от двух до пяти тысяч рублей для других регионов России.

Есть и варианты, при которых давать временную регистрацию квартирантам не требуется. Так, ответственность с собственника снимается, если жильцы приходятся ему близкими родственниками или если квартиранты имеют постоянную регистрацию в том же регионе, где снимают жилье.

Таким образом, информация об ужесточении правил аренды жилья в России является недостоверной.

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