Фейк: в России введут уголовное наказание за тунеядство

В Сети распространили информацию о том, что в России введут ответственность за уклонение от трудовой деятельности. Соответствующее решение якобы направят на рассмотрение в Совет Федерации.

Фейк

Для признанных тунеядцами граждан теперь предусмотрены меры наказания — от исправительных работ до лишения свободы сроком до одного года. Авторы публикаций намекнули, что мера воспроизводит нормы советского законодательства о борьбе с тунеядством.

Правда

На самом деле эта информация недостоверна. Обсуждение ответственности за уклонение от трудовой деятельности инициировал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, который обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением ввести в России ответственность за уклонение от общественно полезного труда, упраздненную во времена распада СССР.

«При условии наличия предложений о трудоустройстве со стороны Государственной службы занятости и без уважительных причин для отсутствия такой деятельности [тунеядство] наказывается обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года», — говорилось в документе.

При этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что намерение Бородина содействовать решению кадрового вопроса заслуживает внимания. В то же время его предложение о возобновлении правового преследования за тунеядство оценили как малоперспективное.

«Любые законодательные инициативы, понуждающие граждан и ограничивающие их свободу, не станут восприниматься обществом позитивно и будут отторгаться. Поэтому нужно создавать социальные и экономические условия, культуру труда, которая сочетала бы достойную заработную плату и прямую взаимосвязь между официальной занятостью и социальными гарантиями», — заявила парламентарий.

Утверждения о массовом введении уголовного наказания за тунеядство — это искажение фактов и ложная информация, попытка выдать частную инициативу за реальный закон. На данном этапе существует закон «О занятости населения», действующий с 1991 года, который не предусматривает уголовную ответственность за тунеядство.

Это уже не первый раз, когда в инфополе появляется информация о введении наказания за тунеядство. В рамках обсуждения бюджета в начале октября 2025 года прозвучало предложение возложить оплату полисов ОМС на граждан трудоспособного возраста, не занятых официальной трудовой деятельностью.

