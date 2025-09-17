Фейк: в России введут четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты

В Госдуме якобы работают над введением в России четырехдневной рабочей недели с сохранением заработной платы. Действительности эта информация не соответствует.

В Сети широко распространяется информация о том, что в Госдуме заявили, будто в России введут четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. В разных источниках сообщили, что новый режим будут вводить постепенно, но при этом часть компаний уже перешла на сокращенный график.

На самом деле, ни о каком конкретном законопроекте речи не идет. Основанием для слухов стало интервью главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова ТАСС.

Депутат в видеоролике заявил, что рынок труда в России постепенно сам перейдет к четырехдневной рабочей неделе, при этом никакие регуляторные меры не нужны.

Нилов подчеркнул, что все должно проходить эволюционно, синергетически, нельзя допустить, чтобы сокращение рабочей недели привело к снижению дохода россиян или негативным последствиям для предприятий, поэтому рынок труда должен сам к этому прийти.

По словам Нилова, после пандемии часть работодателей продолжают использовать удаленную и смешанную формы занятости и некоторые уже определили вместо пятидневной рабочей недели четырехдневную, а другие — и трехдневную, но путем перераспределения ресурсов и самоорганизации. При этом производительность труда у них не снижается, а доходы растут благодаря оптимизации процессов.

Депутат выразил уверенность, что со временем в России перейдут к четырехдневной неделе, «но не сегодня, не завтра и не послезавтра». Парламентарий обратил внимание, что не для всех профессий это подойдет, так как работу некоторых служб прерывать никак нельзя. Кроме того, нет никаких проектов, которые бы сейчас рассматривались по этой теме в Госдуме.

Существуют разные мнения по поводу четырехдневной рабочей недели. Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков считает, что подобное нововведение в России было бы вредным.

По его словам, сегодня важно работать над наращиванием объемов производства, а в условиях сокращения рабочих дней это станет непосильной задачей. При таком подходе в сложившейся экономической ситуации это приведет еще и к тому, что работники просто потеряют часть зарплаты.

Позитивные изменения формата четырехдневки принесут только в случае, если качество и эффективность труда будут все время расти ― тогда это хорошо скажется на здоровье и отдыхе россиян, заключил экономист.

О том, что четырехдневка уже доступна и о том, как ее оформить, рассказала «Москве 24» юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. Она отметила, что от того, как зафиксируют изменения, напрямую зависит оплата труда. При введении неполного рабочего времени заработную плату будут начислять пропорционально отработанным часам.

Практика сокращенного рабочего времени предполагает, что работодатели должны будут выплачивать сотрудникам полную зарплату, даже если фактически они трудились меньше 40 часов. С экономической точки зрения рынку был бы выгоднее вариант с неполным рабочим временем, такой подход представляется более справедливым.

Также подобное решение не создаст дополнительной нагрузки на бизнес, и, следовательно, не приведет к автоматическому росту цен. Выбор модели сокращенного времени может стать поводом для роста издержек бизнеса. В частности, для реализации прежнего объема работы компании будут вынуждены нанимать дополнительных сотрудников. Это станет поводом для новых расходов, которые предприятиям придется компенсировать за счет повышения цен на товары и услуги.

