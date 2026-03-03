Фейк: в России разрешат увольняться только в Юрьев день

В Госдуме не будут рассматривать предложение о возвращении Юрьева дня

В Сети стали активно распространяться публикации о том, что в России якобы предложили «вернуть крепостное право» — разрешить работникам увольняться только в определенный период в году. Эта идея оказалась эпатажным инфоповодом, который не собираются всерьез рассматривать в Госдуме.

Фейк

В телеграм-каналах появились сообщения, что в стране якобы могут ввести Юрьев день. Согласно инициативе, россиянам запретят увольняться с работы за исключением короткого периода в году.

Правда

Слухи о «возвращении крепостного права» разошлись после интервью миллиардера Германа Стерлигова изданию «Абзац». Бизнесмен выразил негодование по поводу того, что сотрудники могут уволиться в любой момент, и призвал ввести для них ограничения.

«Нужно вернуть Юрьев день. Это день осенью, когда за неделю до и неделю после люди уходили на все четыре стороны от своего работодателя, от своего хозяина. Каждый был свободен уходить раз в году», — отметил он.

Стерлигов добавил, что сейчас молодые работники «скачут как блохи по работам» и назвал происходящее безобразием.

«Надо ограничивать возможность увольнения с работы хотя бы раз в год — на Юрьев день. Прекрасная традиция. Причем это лучше для самой этой молодежи, скачущей туда-сюда. Потому что они тратят время жизни на то, что бегают по разным работам», — уточнил предприниматель.

В Госдуме идею Стерлигова отвергли. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС объяснил, что такая инициатива противоречит трудовому законодательству и не может восприниматься всерьез.

«Я с иронией отнесся к этому предложению. Оно напоминает времена крепостного права, поэтому серьезно это воспринимать не стоит. Надо ориентироваться на нормы трудового законодательства», — прокомментировал парламентарий.

Депутат рассказал, что любой работник имеет право трудоустроиться или уволиться, и это подробно прописано в законах. Все изменения социально-трудовых отношений проходят через трехстороннюю комиссию, где присутствуют объединение работодателей, профсоюзная и правительственная сторона. Благодаря такому механизму между ними соблюдается баланс.

Традиция Юрьева дня на Руси берет начало в девятом веке. По этому правилу зависимые крестьяне могли переходить к другому землевладельцу за неделю до и после праздника, уплатив «пожилое». Традиция перестала действовать после Указа об ограничении уходов в 1497 году, что привело к закрепощению и появлению пословицы «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день».