Фейк: в России начнут автоматически списывать штрафы за мелкие правонарушения | 360°

Общество 15 мая 2024, 15:22 Фейк: в России начнут автоматически списывать штрафы за мелкие правонарушения Новость о введении автоматических штрафов за мелкие нарушения оказалась фейком Victor Lisitsyn/Global Look Press

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В Сети появилась информация о том, что россиян якобы начнут штрафовать за мелкие правонарушения, которые зафиксируют камеры видеонаблюдения, а суммы будут списываться со счетов «хулиганов» автоматически. Однако это информация оказалась фейком.

Фейк

В интернете начали распространять информацию, согласно которой Единую биометрическую систему (ЕБС) будут использовать, чтобы штрафовать людей на улице за разные мелкие административные нарушения.

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Правда

«Известия» в ночь на 15 мая опубликовали материал, в котором говорится, что в Минцифры на проработку действительно поступил соответствующий проект.

Авторы статьи указали, что разные нюансы использования камер не на дорогах, а «во дворах» пока еще прорабатываются. До реализации инициативы пока далеко. В статье привели мнение представителей Центра биометрических технологий (ЦБТ) — оператора Единой биометрической системы. Представители центра отметили, что в рамках действующего законодательства ЕБС нельзя использовать для упрощения привлечения людей к административной ответственности.

В ЦБТ подчеркнули, что хранящиеся в системе данные пока не используются в сервисах видеоаналитики или «безопасного города». Это значит, что ЕБС не работает в автоматическом режиме. Она не распознает и не идентифицирует пользователя, пока он самостоятельно не обратится с запросом на предоставление сервиса.

В комментарии ТАСС представители ЦБТ уточнили, что регистрация данных в Единой биометрической системе происходит исключительно добровольно. При этом для обработки данных в системе требуется согласие человека. Принудительная сдача биометрических персональных данных запрещена законом, так же как и дискриминация тех, кто решил не регистрировать биометрию.

Представители Минцифры рассказали агентству «Интерфакс», что в министерстве не прорабатывают и даже не обсуждают вопрос использования ЕБС для штрафов. Там также добавили, что Единая биометрическая система не связана с городскими сетками видеонаблюдения, а также не может использоваться в оперативно-разыскной деятельности.

Таким образом, информация о том, что Минцифры рассматривает идею по автоматическому штрафованию физических лиц с помощью системы ЕБС, недостоверна. Министерство не рассматривает и не прорабатывает подобные инициативы, а использование ЕБС в оперативно-разыскной деятельности пока не планируется.

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