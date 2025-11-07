Фейк: в России мужья будут обязаны платить домохозяйкам зарплату

В интернете стали распространять слухи о том, что вскоре мужчин в России заставят платить женщинам за домашний труд. На самом деле это не правда, а появившиеся новости — кликбейтные заголовки.

В Сети появились публикации о том, что российских мужчин могут обязать платить домохозяйкам за их труд. Инициативу утвердят законодательно, она подразумевает ежемесячные фиксированные выплаты на личный счет женщины.

Правда

На самом деле заголовки таких новостей — кликбейт. Идея о «зарплате» для неработающих женщин принадлежит психологу, политическому консультанту и общественному деятелю Александре Миллер. Она поделилась инициативой в беседе с изданием «Абзац».

«Речь о законодательно закрепленной обязанности супруга выплачивать жене, взвалившей на себя хозяйство, своеобразную зарплату. Пусть это будет фиксированный ежемесячный платеж, поступающий на ее личный счет», — сказала она.

Общественница отметила, что выплаты — не подачка от супруга. Это компенсация за старание и признание того, что карьера мужчины во многом зависят от труда его возлюбленной, обеспечивающей избраннику надежный тыл. Также подобная мера, по мнению психолога, обеспечила бы женщинам финансовую независимость. Это сохранило бы семью в честных взаимоотношениях.

Позицию Миллер распространили разные медиа, зарабатывающие на кликбейтных заголовках. Не было никаких оснований для того, чтобы считать ее слова будущим законом. Инициативу даже не внесли в повестку законодательных органов.