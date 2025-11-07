Фейк: в России мужья будут обязаны платить домохозяйкам зарплату
Новости об обязательных выплатах мужей домохозяйкам в России опровергли
В интернете стали распространять слухи о том, что вскоре мужчин в России заставят платить женщинам за домашний труд. На самом деле это не правда, а появившиеся новости — кликбейтные заголовки.
Фейк
В Сети появились публикации о том, что российских мужчин могут обязать платить домохозяйкам за их труд. Инициативу утвердят законодательно, она подразумевает ежемесячные фиксированные выплаты на личный счет женщины.
Правда
На самом деле заголовки таких новостей — кликбейт. Идея о «зарплате» для неработающих женщин принадлежит психологу, политическому консультанту и общественному деятелю Александре Миллер. Она поделилась инициативой в беседе с изданием «Абзац».
«Речь о законодательно закрепленной обязанности супруга выплачивать жене, взвалившей на себя хозяйство, своеобразную зарплату. Пусть это будет фиксированный ежемесячный платеж, поступающий на ее личный счет», — сказала она.
Общественница отметила, что выплаты — не подачка от супруга. Это компенсация за старание и признание того, что карьера мужчины во многом зависят от труда его возлюбленной, обеспечивающей избраннику надежный тыл. Также подобная мера, по мнению психолога, обеспечила бы женщинам финансовую независимость. Это сохранило бы семью в честных взаимоотношениях.
Позицию Миллер распространили разные медиа, зарабатывающие на кликбейтных заголовках. Не было никаких оснований для того, чтобы считать ее слова будущим законом. Инициативу даже не внесли в повестку законодательных органов.
Нужно ли платить за женскую заботу?
При этом идею общественницы оценили далеко не все. Например, председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» юрист Иван Курбаков заявил, что она может вызвать конфликты внутри семьи.
«Идея монетизации семейных обязанностей — это путь к разрушению традиционных семейных ценностей и превращению брака в коммерческие отношения. Мы категорически против такого подхода», — сказал он в беседе с News.ru.
Курбаков отметил, что супруги должны ценить вклад друг друга, а не думать только о деньгах.
Кроме того, у ребенка, выросшего в подобных условиях, может сформироваться искаженное представление о любви и семье. Родительские отношения напрямую влияют на это. Такое мнение в беседе с 360.ru выразила кандидат экономических наук доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве России Светлана Сазанова.
«В таких случаях высок риск, что ребенок вырастет эмоционально холодным и неспособным дарить бескорыстную любовь», — сказала она.
По словам специалиста, он решит, что настоящей любви не существует, а есть только расчет. Чтобы создать счастливую семью, важно стремиться к гармонии. В отдельных ситуациях женам действительно необходимо помогать финансами, однако нельзя заменять ими искреннюю заботу.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.