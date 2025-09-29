Фейк: в России давно нет международных наблюдателей на выборах

В Сети обсуждают новость о том, что в России якобы давно не участвуют международные наблюдатели на выборах, а выход из Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека будет означать отказ от стандартов демократических выборов. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

В Сети появилась информация, что якобы в России на выборах уже давно нет международных наблюдателей. Возникли такие посты после того, как глава ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным озвучила идею по поводу отказа России от сотрудничества с Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека — структурой, которая занимается мониторингом выборов и направляет международных наблюдателей. Пишут об этом преимущественно украинские паблики.

Авторы заявляют, что якобы в России уже длительное время выборы проводятся без международных наблюдателей. В последний раз представители ОБСЕ были на президентских выборах в РФ еще в 2018 году, в 2021-м их не допустили на площадки под предлогом пандемии, а после этого — совсем не приглашали. Украинские авторы выражают мнение, что если Россия официально выйдет из БДИПЧ, то якобы лишится даже формальных обязательств соблюдать демократические стандарты.

Правда

На самом деле, выборы в России проходят в присутствии международных наблюдателей и по высоким стандартам реальной демократии. И если говорить о выборах президента в 2024 году, то на них были приглашены и работали более 1,1 тысячи международных наблюдателей из 129 стран мира, в том числе из Европы и Северной Америки.

По словам Эллы Памфиловой, ЦИК аккредитовал 706 международных наблюдателей из 106 стран, по итогам Всемирного фестиваля молодежи, который прошел в Сочи, 224 эксперта выразили желание познакомиться с организацией выборов в России. Остальные 185 экспертов прибыли в страну по приглашению Общественной палаты.

Количество международных наблюдателей в 2024 году было даже выше, чем на выборах президента в 2012-м.

Наблюдателей от ОБСЕ и правда не приглашали на выборы президента в 2024 году, и МИД России подробно объяснял причины этого решения. В ведомстве тогда заявили, что отсутствие представителей БДИПЧ ОБСЕ никак не повлияет на качество международного наблюдения.

Даже когда БДИПЧ получало приглашение, оно неоднократно самоустранялось от мониторинга, поскольку выдвигало ультимативные и необоснованные требования, которые Российская Федерация, как и другие страны, не обязана выполнять. Они касались сроков направления миссии, количества наблюдателей, ограничений по территории, на которой хотели бы работать представители БДИПЧ. Условия, которые ранее предлагались этой структуре, были на порядок комфортнее, чем для других международных наблюдателей.

В 2021 году БДИПЧ отказалось от наблюдения на выборах депутатов Государственной Думы. Российские предложения (обусловленные действовавшими на тот момент «ковидными» ограничениями) сократить число наблюдателей Бюро демонстративно отвергло. Аналогичным образом БДИПЧ повело себя перед парламентскими и президентскими выборами в России в 2007–2008 годах: сначала выдвигало неприемлемые параметры мониторинга, затем отказалось от наблюдения.

В МИД РФ отмечали, что Бюро привыкло общаться с государствами-участниками ОБСЕ языком ультиматумов. Это подается западным альянсом как реализация некоего «золотого стандарта» БДИПЧ, а на деле является методологией диктата, выдачи предписаний и шантажа. Отдельно было подчеркнуто, что БДИПЧ не обладает ни преимущественным правом на проведение наблюдения, ни полномочиями «сертифицировать» выборы и выносить им «вердикты». Бюро — лишь один из возможных международных «игроков» на поле электорального мониторинга. Помимо него существуют другие авторитетные международные структуры, готовые принимать участие в наблюдении за выборами в России.

Кроме того, вызывает вопрос объективности наблюдателей от ОБСЕ. Российской стороной проанализирован большой массив данных о деятельности Бюро. Изучены доклады о наблюдении за выборами во всех государствах-участниках ОБСЕ с 1990-х годов. Все свидетельствовало о предвзятости и непоследовательности методологии БДИПЧ, политизированном подходе к оценкам электоральной ситуации. Налицо географическое разделение государств на «незрелые» и «зрелые» демократии, а на самом деле — на более и менее лояльные «коллективному Западу». Этим во многом обусловлен дисбаланс по численности наблюдателей, командируемых в страны «к востоку» и «к западу от Вены».

Фактически БДИПЧ выполняет политический заказ, нарушая принципы объективности, непредвзятости и профессионализма. Это хорошо заметно на примере наблюдения за выборами в некоторых западных странах, где позиции глобалистских элит стали в последнее время не столь прочны. Очевидные недостатки и нарушения в электоральных системах стран Запада по-прежнему замалчиваются или ретушируются, а критика нацелена исключительно на неугодные политические силы.

Вопрос выхода из БДИПЧ ОБСЕ Элла Памфилова действительно поднимала на встрече с президентом 26 сентября 2025 года. Глава ЦИК РФ заявила, что указанная организация недемократична, и отметила, что Россия своим участием в ней легитимизирует ее работу.

В частности, Памфилова заявила, что молдавские власти не допустили российских наблюдателей до выборов, в то время как БДИПЧ ОБСЕ ничего не сделало для защиты их прав.

«Эта организация абсолютно закрытая, она недемократичная. Получается, что их выводы, которые сверху навязаны их, извините, хозяевами, с учетом того, насколько послушная для них страна или непослушная, полностью расходятся, например, с мнением наблюдателей, в том числе наших», — добавила глава ЦИК.

Таким образом, информация о том, что в России уже долгое время нет международных наблюдателей на выборах, не соответствует действительности. Выборы проходят по всем стандартам международного наблюдения. На выборах присутствует достаточное количество международных наблюдателей из различных стран и макрорегионов, что соответствует требованиям Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.