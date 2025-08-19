Фейк: в России будут штрафовать пешеходов в наушниках

В России не будут вводить штрафы для пешеходов за телефон в руках и наушники

В России якобы планируют ввести штрафы за переход дороги по пешеходному переходу с телефоном и наушниками. Так ли это — выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети появилась информация о том, что в России якобы планируют штрафовать пешеходов, пересекающих проезжие части с телефоном в руках и наушниками на голове или в ушах. Штраф планируют ввести в размере двух тысяч рублей, об этом пишут, в частности, некоторые Telegram-каналы.

Правда

На самом деле все посты и материалы про штрафы для пешеходов на переходе со смартфонами перед глазами и в наушниках появились после интервью почетного адвоката России, вице-президента Движения автомобилистов России Леонида Ольшанского изданию «Абзац».

В беседе с авторами Ольшанский выразил мнение, что необходимо ввести штрафы для пешеходов, которые пересекают зебру в наушниках и с телефоном в руках. По словам эксперта, сумма в две тысячи рублей была бы ощутимой для тех, кто создает аварийные ситуации на дорогах.

Один из руководителей Движения автомобилистов России посетовал, что для водителей предусмотрены взыскания по многим аспектам, в том числе некоторые штрафы появились за последние несколько лет, а пешеходы якобы находятся вне наказания. Ольшанский предположил, что отслеживать подобные нарушения будут по камерам, кроме того, контроль могут осуществлять сотрудники ГАИ во время рейдов.

Стоит отметить, что Леонид Ольшанский является общественником, но не законодателем, его предложение не имеет никакого продолжения в виде законопроекта.

Инициатива о штрафах для пешеходов рассматривалась и ранее. Так, еще в 2022 году ГИБДД изучала возможность для введения штрафа «за телефон в руке у пешехода».

Информация о том, что в России готовятся в скором времени ввести штраф для пешеходов, пересекающих проезжую часть в наушниках и с телефоном в руках, является недостоверной. Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский лишь высказал личное мнение на эту тему в интервью изданию «Абзац».

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.



