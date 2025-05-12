Фейк: в параде Победы в Москве участвовали ненастоящие ветераны

В Сети появились сообщения о том, что ветераны, принимавшие участие в параде Победы в Москве, якобы ненастоящие. Эту информацию проверил 360.ru.

Фейк

Публикации о «фальшивых» ветеранах появились в оппозиционных Telegram-каналах. В сообщениях обращалось внимание на якобы «несоответствие» возраста и вида людей, присутствовавших на столичном параде в честь 9 Мая.

Авторы публикаций также отметили, что самым молодым ветеранам сейчас должно быть 98 лет.

Правда

Фотографии, размещенные в Telegram-каналах, были сделаны не на Красной площади. Кроме того, неизвестно, сколько этим изображениям лет.

В левом нижнем углу можно рассмотреть узор тротуарной плитки, которая сильно отличается от каменной поверхности Красной площади. На недостоверность фото указывает и тот факт, что на параде Победы для зрителей соорудили трибуны, поэтому со второго ряда нельзя увидеть поверхность земли.

Официально самому молодому ветерану Великой Отечественной войны сейчас действительно не меньше 98 лет, как указывают авторы публикаций, однако многие люди в начале 1940-х специально приписывали себе год или два, чтобы их взяли защищать Родину. По этой причине не исключено, что среди фронтовиков есть и более молодые.

В 2025 году на параде Победы было пять ветеранов Великой Отечественной. Об этих героях подробно рассказывали многие издания, в том числе «Российская газета». Самому младшему из приглашенных — 99 лет, самому старшему — 102.

Рядом с председателем КНР Си Цзиньпином в зеленой гимнастерке сидел Евгений Знаменский, а по левую руку от президента Владимира Путина за парадом наблюдал Иван Мартынушкин — один из первых советских солдат, ворвавшихся на территорию концлагеря Освенцим.

Также торжества в честь 80-летия Победы посетил 100-летний Нерсес Симонян, 101-летняя Розалия Абгарян и 102-летний Хачик Овакимян.

Авторы публикаций, в которых выражаются сомнения в ветеранах, попытались бросить тень на подвиги участников Великой Отечественной, но им это не удалось.