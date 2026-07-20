Фейк: в Москве стало невозможно поменять загранпаспорт

В Сети появились слухи о том, что в Москве стало невозможно получить загранпаспорт — из-за нехватки слотов для записи. Однако эти сообщения опровергли.

Фейк

В телеграм-каналах распространили информацию о том, что в Москве невозможно поменять загранпаспорт из-за нехватки слотов для записи на «Госуслугах». Такие публикации начали появляться еще весной.

Правда

В ГУ МВД по Москве заявили, что распространяющаяся в Сети информация о том, что жители Москвы якобы массово не могут получить загранпаспорта из-за нехватки слотов для записи, не соответствует действительности.

«Данная государственная услуга является одной из наиболее востребованных как у жителей Москвы, так и у гостей столицы, в связи с чем загруженность подразделений особенно в весенне-летний период действительно остается высокой, однако сотрудниками прилагаются все усилия, чтобы все граждане получили загранпаспорта», — подчеркнули в пресс-службе.

В 2026 году есть и дополнительные факторы, которые также увеличивают поток желающих получить паспорт. Первый фактор — изменение правил вывоза детей до 14 лет за границу.

«С января ребенок больше не может выехать из России в ряд стран (Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Южную Осетию) по свидетельству о рождении — требуется отдельный загранпаспорт либо внесение сведений о ребенке в паспорт родителя. Рост количества загранпаспортов, выданных несовершеннолетним, по сравнению с прошлым годом составил 70% для паспортов сроком на 5 лет и 40% — на 10 лет», — сообщили в МВД.

Второй фактор — технические сложности в многофункциональных центрах. Для удобства граждан в миграционных подразделениях предпринимают меры по регулированию потоков в зависимости от загруженности, в том числе увеличиваются часы приема.

При острой необходимости есть смысл проверять слоты несколько раз в день. Свободные места могут появляться после отмены чужих записей или открытия дополнительной. Некоторые пользователи утверждают, что во флагманские офисы МФЦ попасть бывает проще, чем напрямую в МВД. Также есть возможность позвонить напрямую в подразделение МВД и записаться на прием. Есть случаи, когда назначают время, хотя свободных слотов онлайн нет. В ряде МФЦ попасть на прием можно по живой очереди. Кроме того, подать документы можно в соседнем городе, совместив поездку с отдыхом.

При этом отдельно стоит отметить, что туроператоры массовых жалоб не фиксируют. Невозможность в сроки оформить новый загранпаспорт — это единичные случаи. Кроме того, можно воспользоваться советами на профильных сайтах.

Таким образом, информация о том, что в Москве невозможно записаться на получение нового загранпаспорта, не соответствует действительности.

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