Фейк: в Москве начали задерживать мужчин за отказ проехать в военкомат

В Сети появилась информация, что в Москве правоохранительные органы начали задерживать мужчин за отказ проехать в военкомат для уточнения данных и подписания контракта с вооруженными силами. Но она оказалась фейковой.

Фейк

Некоторые паблики в соцсетях и телеграм-каналы распространяют видео, на котором зафиксировали инцидент с участием молодого человека и полицейского в Москве. Автор ролика утверждает, что мужчину принудительно посадили в автомобиль, после того как он отказался проехать в военкомат для сверки данных и обсуждения вопроса о подписании контракта.

В описании к видео автор говорит, что в случае отказа сотрудники готовы применять физическую силу. На кадрах видно, как мужчину сопровождают к машине.

Правда

В ролике нет упоминаний о военкомате или контрактной службе, поэтому причиной задержания могло стать совершенно другое нарушение.

Маловероятно, что столичная полиция начала выяснять военно-учетные данные на Манежной площади в преддверии 9 Мая, о чем говорит наличие георгиевских лент на форме сотрудников.

При этом в ряде случаев авторы публикуют текстовую копипасту с подписью и без прикрепленного видеоматериала, что указывает на организованное продвижение темы.

Самая ранняя зафиксированная публикация с данным видео датируется 19 июня. На этом этапе ролик распространялся без какой-либо привязки к теме мобилизации или военкомата.

Первоисточником видео выступает антироссийский аккаунт, специализирующийся на систематических вбросах аналогичных фейковых материалов, касающихся действий полиции и мобилизационной тематики.

Во втором видеоматериале также отсутствуют какие-либо упоминания военкомата, повесток, контрактной службы или мобилизационных мероприятий, в связи с чем задержание могло быть осуществлено по иным основаниям, не связанным с военно-учетной тематикой.

Первоисточником с недостоверной подписью является тот же антироссийский аккаунт в социальной сети Threads, который ранее разместил аналогичный фейковый материал о задержании на Манежной площади.

Судя по визуальным признакам места съемки, видео зафиксировано на Пресненской набережной в районе Москва-Сити. Слева от автомобиля на заднем плане просматривается эстакада Третьего транспортного кольца, а также недостроенное здание офиса Сбербанка по адресу Кутузовский проспект, 32к1.

На кадрах видны строительные краны и металлоконструкции. Сопоставление с панорамами Яндекс Карт за 2025 год показывает, что на момент съемки готовности объекта степень была ниже, чем зафиксировано на панорамах, что позволяет датировать видео периодом ранее 2025 года. Справа от автомобиля в кадре присутствует деловой центр Москва-Сити, что позволяет установить примерную точку съемки.

Аналогичное видео распространялось в июле 2026 года без какой-либо привязки к тематике военкомата или мобилизации.

Тиражирование фейковой подписи осуществлялось через бот-аккаунт «Галина Лапина» в социальной сети «Одноклассники» с одновременной публикацией изображения повестки на медицинское освидетельствование. Всего зафиксировано 24 размещения видеоматериала с недостоверным текстовым сопровождением.

Изображение повестки, сопровождающее публикацию, имеет признаки генерации с использованием нейросетевых технологий, что подтверждается результатами профильных детекторов. Визуальный анализ выявляет характерные артефакты: в слове «прохождения» присутствует искаженная буква «i» (стилистический элемент, типичный для украинских раскладок или генеративных моделей), а также обнаружены помарки в написании адресной части документа.

Кроме того, выявлено содержательное несоответствие: в строке адреса указана Мантулинская улица, дом 24, где фактически расположен военный комиссариат по Тверскому району, тогда как оттиск печати на повестке принадлежит военкомату Пресненского района.

Информация о том, что в Москве сотрудники правоохранительных органов начали задерживать мужчин за отказ проехать в военкомат для уточнения данных и подписания контракта с ВС России, недостоверна.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.