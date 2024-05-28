Фейк: в Москве арестовали начальника службы кадров ГУ МВД Панова

В Сети стали распространяться сообщения о том, что в Москве якобы арестовали начальника службы кадров ГУ МВД по столице Егора Панова. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

Некоторые группы в социальных сетях опубликовали посты, где рассказывалось об обысках, в ходе которых правоохранители нашли большое количество наличных денег. В части сообщений указывалось, что полиция изъяла порядка двух тонн банкнот. Другие источники описывали, что для вывоза всей суммы пришлось использовать около 40 дорожных сумок.

Правда

Подобные сообщения о Егоре Панове распространялись в Сети еще с 2018 года. Такой человек действительно работал в МВД, но его уволили еще 13 апреля 2018 года, и никаких обысков у него не проводилось.

Авторы постов о Панове прикрепили к тексту фотографии, которые не имеют никакого отношения к сообщениям. Например, одно из изображений взяли из новости 2017 года, в которой рассказывалось о тайнике наркокартеля в Эквадоре. Эти фотографии публиковали различные зарубежные новостные ресурсы, в том числе издание Avtosfer.

Еще одно изображение об аресте сотрудника полиции скопировали из новости 2017 года о том, что МВД и ФСБ провели обыск в одной из квартир Петербурга в рамках дела об обналичивании сетью фирм денежных средств. Тогда правоохранители нашли в диване 605 миллионов рублей пятитысячными купюрами, сообщил РБК.

Даже в том случае масса изъятых денег составила порядка 130 килограммов, что далеко до указанных ранее двух тонн.

Фейк про Егора Панова и обыски появлялся в Сети на протяжении нескольких лет. В 2019 году сайт РЕН ТВ обратил внимание на эту информацию и подтвердил, что Панова уволили в апреле 2018 года, а обыски у него не проводились.