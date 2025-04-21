Фейк: украинцев не пустили через Шереметьево для замены жителей новых регионов

В социальных сетях и Telegram-каналах распространили информацию, что прилетевших в аэропорт Шереметьево украинцев не пустили в Россию. Причиной назвали попытку руководства страны заселить новые регионы «надежными людьми». Но на самом деле речь идет только о дополнительной проверке иностранцев на связь со спецслужбами Украины и недружественных стран.

Фейк

Сотрудники московского аэропорта Шереметьево якобы не пропустили прилетевших украинцев, чтобы полностью заменить население новых территорий выходцами из отдаленных территорий России. Такой вброс опубликовало украинское РИА «Юг» и распространили Telegram-каналы.

Правда

Временные ограничения на въезд граждан Украины в Россию с территории третьих стран ввели в октябре 2023 года для обеспечения безопасности.

По данным представителя отряда пограничного контроля ФСБ России в аэропорту Шереметьево Оксаны Мищенко, за год работы пропускного пункта в воздушной гавани из 107 тысяч прилетевших украинцев пропустили 83 тысячи человек.

Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития политолог Игорь Шатров заявил, что такие меры приняли, чтобы не пропустить на территорию Россию агентов или завербованных диверсантов украинских спецслужб или недружественных стран.

«Часто под видом законопослушных граждан на территорию России проникают преступники и агенты разведок», — сказал он.

Для прибывших в аэропорт и ожидающих проверки украинцев создали комфортные условия. Их разместили в просторном зале с бесплатной водой и аппаратами с едой. Кроме того, в помещении есть комната матери и ребенка.

Заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышенко подчеркнул, что в аэропорту создали все условия, чтобы не пропустить в страну потенциальных диверсантов.

«С этим справляемся. Особенно ФСБ — это их миссия», — пояснил он.

Депутат добавил, что для обычных иностранцев, которые приехали в Россию навестить родственников или решились на переезд, никаких проблем нет. Проверку они проходят очень быстро и без каких-либо последствий.

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