Фейк: у жены и советника муфтия Дагестана гражданство Израиля

В соцсетях стали распространять сведения о том, что у супруги и советника муфтия Дагестана Патимат Гамзатовой есть израильское гражданство. Однако данные об этом недостоверны.

Фейк

По соцсетям разлетелась информация о втором — израильском — гражданстве супруги и советника муфтия Дагестана Патимат Гамзатовой. Для подтверждения этих сведений авторы публикаций демонстрировали скриншот со справочного сайта, на котором в строке «Гражданство» отмечен Израиль.

Правда

На самом деле это очередная попытка посеять в республике межнациональную рознь. Патимат (Айна) Гамзатова не является гражданкой Израиля. Скриншот фейковый, а сам сайт со справочной информацией в строке с гражданством не имеет данной отметки.

«Фантазеры, по-моему, заигрались со вседозволенностью настолько, что придумывают слишком явные глупости», — прокомментировала ситуацию сама Гамзатова в беседе с ГТРК «Дагестан».

Лидеры мнений дагестанского сообщества также опровергли данную информацию и призвали соотечественников критически реагировать на подобные вбросы.

«Любит наш народ верить откровенной фантастической лжи, и чем ложь чудовищнее, тем сильнее они в этот бред верят. Так было и с вертолетами, которые разбрызгивали ковид над селами республики, особенно над Губденом. Так было и с 4G-вышками, от которых все вокруг умирают. <…> Многие не вспомнят, но ранее гуляла история о том, как девушка превратилась в крысу, потому что не захотела делать намаз. Так и сейчас тут же сделали в комментариях Айну Гамзатову тайным израильским масоном, которая и организовала геноцид палестинцам», — указали они.

Таким образом, информация о том, что супруга и советник муфтия Дагестана имеет гражданство Израиля, недостоверна. В действительности это очередная попытка посеять в республике межнациональную рознь. Патимат (Айна) Гамзатова не является гражданкой Израиля. Скриншот фейковый. В реальности статья о Патимат Гамзатовой не имеет данной отметки о гражданстве.

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