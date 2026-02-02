Фейк: у россиян будут забирать домашних животных из-за долгов по кредитам

Домашних животных не могут изъять при просрочке по долгам хозяев

В Сети появляются сообщения о том, что домашних животных могут забрать из-за долгов по кредитам. При этом недобросовестные коллекторы могут выкупить питомца для давления на его хозяина.

Фейк

В Сети распространяется информация о том, что домашние животные в России могут изыматься из-за просроченных задолженностей по кредитам.

Волну обсуждений подняла статья в издании «Регнум», в которой юрист Дмитрий Кваша рассказал, что судебные приставы имеют право арестовать кота в качестве имущества должника, после чего недобросовестные коллекторы могут выкупить животное для давления на его хозяина.

Материал появился после того, как в некоторых телеграм-каналах начала ходить информация о том, что судебные приставы могут арестовать питомца за долги хозяина. Дмитрий Кваша подтвердил, что согласно Гражданскому кодексу домашнее животное признается обычным имуществом. Поэтому порядок его ареста примерно такой же, как и телевизора и стиральной машинки.

Правда

На самом деле, юрист Кваша неправ. В России с 2021 года судебные приставы не могут изымать домашних животных за долги по кредитам или ЖКХ, если питомцы не используются в коммерческих целях.

30 апреля 2021 года вступил в законную силу Федеральный закон от 30.04.2021 № 106-ФЗ «О внесении изменения в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации», которым установлен запрет на обращение взыскания по исполнительным документам в отношении домашних животных, «используемых для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».

Так, взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности:

используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания;

используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, домашние животные.

Таким образом, никто не может изъять домашних кота или собаку в счет долгов, такое возможно только при коммерческом использовании животных, однако такие случаи необходимо доказывать.

