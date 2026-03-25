Фейк: туристов перестанут заселять в гостиницы без MAX на смартфоне

В Сети распространили ложные вбросы о заселении в отели туристов только с MAX

В Сети появилась информация, что с 1 апреля туристов без установленного мессенджера MAX якобы перестанут заселять в гостиницы. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

Некоторые телеграм-каналы и паблики утверждают, что снять номер в гостинице без приложения якобы станет невозможно. Они также распространяют слух, что с конца 2026 года при регистрации начнут требовать QR-код из мессенджера с паспортными данными.

Правда

На самом деле, размещение туристов и командированных в гостиницах по-прежнему возможно без использования приложения МАХ. Отсутствие мессенджера не может служить основанием для отказа во въезде или заселении.

Запущенный с 1 марта 2026 года в мессенджере МАХ сервис «Цифровой паспорт», а также возможность заселиться в гостиницу с помощью данных «Госуслуг» направлены исключительно на расширение цифровых возможностей для удобства посетителей. Речь не идет о введении обязательных требований, о чем свидетельствуют детали эксперимента.

Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков объяснял, что речь идет исключительно о тестировании дополнительного сервиса, призванного упростить процедуру размещения.

«Но пока это все еще тестовый режим. Я думаю, что в этом году мы это как сервис законченный, работающий, по крайней мере, в периметре тестирования, сможем на реальных заселениях всем предъявить», — подчеркивал он.

Обязанность использовать МАX не вводили. Туристы и командированные по-прежнему могут заселяться традиционным способом, и отсутствие мессенджера не может служить основанием для отказа.

Таким образом, распространяемая в Сети информация о якобы обязательном использовании мессенджера МАХ для заселения в гостиницы не соответствует действительности и является манипуляцией. Внедряемые цифровые сервисы направлены исключительно на удобство гостей и находятся на стадии добровольного тестирования, тогда как традиционный порядок размещения с предъявлением документов сохраняется в полном объеме.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.