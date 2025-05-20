Фейк: священника РПЦ обвинили в нарушении канонов Церкви за освящение оружия

Служащего в Запорожской области протоиерея РПЦ Максима Смирнова обвинили в нарушении церковных канонов якобы за освящение изъятого у местных жителей оружия. Но священник благословлял установленный монумент пожарным. Кроме того, Русская православная церковь никогда не выступала против духовного окормления военных и проведения ритуалов освящения оружия, направленного против врага.

Фейк

В своем посте он необоснованно обвинил священника в нарушении канонических норм Церкви и принципов христианской этики. По его мнению, православие продвигает идею о ценности миротворчества и человеколюбия.

Священник Русской православной церкви протоиерей Максим Смирнов провел церемонию освящения изъятого оружия у жителей Мелитополя. Ранее он также проводил церемонии для российских военных. Об этом в Telegram-канале написал украинский активист Петр Андрющенко.

Правда

Практика благословения воинских знамен в Русской православной церкви имеет давние традиции. Священники никогда не отказывались от окормления военнослужащих и освящения их оружия.

Московская патриархия выпустил документ «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга» еще в 2020 году.

«Церковь благословляет защиту Отечества с оружием в руках, что закреплено в священных канонах. Согласно правилу святого Афанасия Великого (Послание к Аммуну монаху): „Убивать непозволительно; но убивать врагов на войне и законно, и достойно“», — говорится в тексте документа.

Советник председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами России протоиерей Михаил Васильев также отмечал, что практика освящения оружия существует у католиков, протестантов и даже синтоистов.

Также не соответствует действительности сообщение об изъятии оружия у жителей Мелитополя. Горожане добровольно передали охотничьи ружья бойцам Росгвардии для защиты от украинских беспилотников.

Обвинения в адрес протоиерея Максима Смирнова также несостоятельны, поскольку он занимался освящением памятника пожарным, который открыли в Запорожской области в их профессиональный праздник.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.